Kartik Aaryan: ‘তু মেরি ম্যায় তেরা’ ফ্লপ হতেই বড় সিদ্ধান্ত কার্তিকের! ১৫ কোটি টাকা ফেরত করণ জোহরকে

Kartik Aaryan: ‘তু মেরি ম্যায় তেরা’ ফ্লপ হতেই বড় সিদ্ধান্ত কার্তিকের! ১৫ কোটি টাকা ফেরত করণ জোহরকে
কার্তিক আরিয়ান অভিনীত বহুল আলোচিত ছবি 'তু মেরি ম্যায় তেরা' (Tu Meri Main Tera) বক্স অফিসে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় বড়সড় পদক্ষেপ নিলেন বলিউড সুপারস্টার কার্তিক আরিয়ান। পর পর হিটের পর এই ছবির ব্যর্থতা তাঁকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে।
বক্স অফিসের 'পোস্টার বয়' কার্তিক আরিয়ানের জন্য সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। বড় আশা নিয়ে মুক্তি পেয়েছিল রোম্যান্টিক কমেডি ছবি 'তু মেরি ম্যায় তেরা'। কিন্তু মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই মুখ থুবড়ে পড়েছে ছবিটি। এই ব্যর্থতার পর বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কার্তিক।
গত বড়দিনে (২০২৫) মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি ঘিরে দর্শকদের অনেক প্রত্যাশা থাকলেও, আয়ের অঙ্কে তা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ছবির এই শোচনীয় ফলের পর কার্তিক আরিয়ান যে নৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা বলিউড মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছে।
১৫ কোটি টাকা ফেরত কার্তিকের
বিভিন্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী, ছবির ব্যর্থতার দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে কার্তিক তাঁর পারিশ্রমিকের একটি বড় অংশ অর্থাৎ ১৫ কোটি টাকা প্রযোজনা সংস্থা ‘ধর্ম প্রোডাকশন’কে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই কঠিন সময়ে প্রযোজক করণ জোহরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কেবল সাফল্যের ভাগীদার নন, ব্যর্থতাতেও দলের সঙ্গী। উল্লেখ্য, এর আগে 'শেহজাদা' ছবির সময়ও তিনি একইভাবে প্রযোজকদের আর্থিক বোঝা কমাতে নিজের পারিশ্রমিক ছেড়ে দিয়েছিলেন।
‘ধুরন্ধর’-এর ঝড়ে দিশেহারা কার্তিক
বক্স অফিস বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ছবিটির ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো 'ধুরন্ধর'-এর দাপট। ‘ধুরন্ধর’ ঝড়ে এই রোম্যান্টিক কমেডি ছবিটি দাঁড়াতেই পারেনি। ভারতে এই ছবির মোট লাইফটাইম কালেকশন দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩২.৫০ কোটি টাকায়, যেখানে ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। নেতিবাচক সমালোচনা এবং দুর্বল চিত্রনাট্যকেও অনেকে দায়ী করছেন।
করণ জোহরের সাথেই আছেন কার্তিক: মাঝে গুঞ্জন রটেছিল যে, ছবির ব্যর্থতার পর কার্তিক আরিয়ান করণ জোহরের ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (DCAA) থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। তবে সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, এই গুঞ্জন ভিত্তিহীন। কার্তিক এবং করণ জোহরের ব্যক্তিগত ও পেশাদার সম্পর্ক এখনও অটুট। তাঁরা দুজনেই এই ব্যর্থতাকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে বড় কিছু করার পরিকল্পনা করছেন।
পরবর্তী প্রজেক্ট ‘নাগজিলা’
ব্যর্থতা কাটিয়ে কার্তিক এখন তাঁর পরবর্তী বড় প্রজেক্ট 'নাগজিলা' (Naagzilla) নিয়ে ব্যস্ত। এই সুপারন্যাচারাল থ্রিলার ছবিটির ফার্স্ট লুক ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এটিও করণ জোহরের ধর্ম প্রোডাকশন থেকেই নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া তাঁর হাতে রয়েছে ‘ভুল ভুলাইয়া ৪’ এবং ‘ক্যাপ্টেন ইন্ডিয়া’-র মতো ছবি।
বলিউডে উত্থান-পতন লেগেই থাকে। তবে কার্তিক আরিয়ান অতীতেও দেখিয়েছেন যে তিনি লড়াই করতে জানেন। 'তু মেরি ম্যায় তেরা' ছবির ব্যর্থতা তাঁর জন্য একটি শিক্ষা হিসেবে কাজ করছে। এখন দেখার, এই বড় পদক্ষেপগুলো তাঁকে আবারও এক নম্বর আসনে বসাতে পারে কি না।
