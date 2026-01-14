'আমাকে এটা করতেই হতো…', টাকার অভাবে কোন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কার্তিক?

'আমাকে এটা করতেই হতো…', টাকার অভাবে কোন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কার্তিক?
কার্তিক আরিয়ান কি কখনও এমন কোনও ছবি করবেন বলে রাজি হয়েছিলেন, যেখানে চিত্রনাট্য নয় বরং টাকার জন্যই তিনি ছবিটি করতে রাজি হয়েছিলেন? কার্তিক আরিয়ান নিজেই এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে তিনি একবার বাধ্য হয়েই এটা করেছিলেন।
আসলে সেই সময় থেকেই কার্তিক আরিয়ান খুব সাবধানে ছবি নির্বাচন করতে শুরু করেন। কিন্তু তিনি কি কখনও এমন কোনও ছবি করবেন বলে রাজি হয়েছিলেন, যেখানে চিত্রনাট্য নয় বরং টাকার জন্যই তিনি ছবিটি করতে রাজি হয়েছিলেন? কার্তিক আরিয়ান নিজেই এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে তিনি একবার বাধ্য হয়েই এটা করেছিলেন।
কার্তিক আরিয়ান বলেন, ‘আমার টাকার খুব অভাব ছিল এবং আমাকে এটা করতেই হতো।’ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ‘আপনি কি কখনও টাকার জন্য ছবি করেছেন?’ তিনি উত্তর দেন, ‘হ্যাঁ, করেছি।’ কার্তিক আরিয়ান বলেন, ‘আমার মনে হয় আমি শুরুতেই করেছিলাম। আমি কোনও ছবিটার নাম বলব। তবে আমার মনে হয় আমি শুরুতেই এই ধরণের অনেক ছবি করেছি।’
কার্তিক আরও জানান যে, সেই সময় তাঁর টাকার খুব অভাব ছিল এবং তাঁকে এই কাজটা করতে হয়েছিল কারণ তাঁর কাছে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। কার্তিক আরিয়ান জানিয়েছেন যে, সেই সময় তাঁর কাছে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না এবং তিনি কোনও ছবির পাচ্ছিলেন না। তাই, তিনি এই ছবিটি করার সিদ্ধান্ত নেন। ভক্তদের মতে, এই ছবিটা ছিল ‘আকাশবাণী’।
এই ছবিটা বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়। ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি ২১০ কোটি (১০০ মিলিয়ন টাকা) ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল এবং ভারতের বক্সঅফিসে মাত্র ২১.৩ মিলিয়ন (২১.৩ মিলিয়ন টাকা) আয় করেছিল। কার্তিক আরিয়ানকে এরপর ‘নাগজিলা’ ছবিতে দেখা যাবে, যা ২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
