Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'আমাকে এটা করতেই হতো…', টাকার অভাবে কোন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কার্তিক?

    কার্তিক আরিয়ান কি কখনও এমন কোনও ছবি করবেন বলে রাজি হয়েছিলেন, যেখানে চিত্রনাট্য নয় বরং টাকার জন্যই তিনি ছবিটি করতে রাজি হয়েছিলেন? কার্তিক আরিয়ান নিজেই এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে তিনি একবার বাধ্য হয়েই এটা করেছিলেন।

    Published on: Jan 14, 2026 8:30 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান কেরিয়ারের শুরুতেই প্রচুর হিট দেননি। তারপর তাঁর ছবিগুলো পরপর হিট হয়। আসলে সেই সময় থেকেই কার্তিক আরিয়ান খুব সাবধানে ছবি নির্বাচন করতে শুরু করেন। কিন্তু তিনি কি কখনও এমন কোনও ছবি করবেন বলে রাজি হয়েছিলেন, যেখানে চিত্রনাট্য নয় বরং টাকার জন্যই তিনি ছবিটি করতে রাজি হয়েছিলেন? কার্তিক আরিয়ান নিজেই এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে তিনি একবার বাধ্য হয়েই এটা করেছিলেন।

    'আমাকে এটা করতেই হতো…', টাকার অভাবে কোন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কার্তিক?
    'আমাকে এটা করতেই হতো…', টাকার অভাবে কোন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কার্তিক?

    আরও পড়ুন: প্রায় ১২ বছর পর জুটিতে ফিরছেন শুভশ্রী-অঙ্কুশ! প্রকাশ্যে ‘লক্ষ্মী এল ঘরে’-এর পোস্টার, পরিচালক কে?

    আরও পড়ুন: মোদী পরিবারের বউমা হচ্ছেন শ্রদ্ধা? তাঁদের বিয়ের আসর বসবে উদয়পুরে? মুখ খুললেন নায়িকার ভাই

    কার্তিক আরিয়ান বলেন, ‘আমার টাকার খুব অভাব ছিল এবং আমাকে এটা করতেই হতো।’ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ‘আপনি কি কখনও টাকার জন্য ছবি করেছেন?’ তিনি উত্তর দেন, ‘হ্যাঁ, করেছি।’ কার্তিক আরিয়ান বলেন, ‘আমার মনে হয় আমি শুরুতেই করেছিলাম। আমি কোনও ছবিটার নাম বলব। তবে আমার মনে হয় আমি শুরুতেই এই ধরণের অনেক ছবি করেছি।’

    আরও পড়ুন: রাজনন্দিনীর খুনি আর্য? বড় ঝড় অপর্ণার জীবনে, 'আর্যকে ভিলেন বানাবেন না...', প্রোমো প্রকাশ্যে আসতেই দাবি জীতু-ভক্তদের

    আরও পড়ুন: অসুস্থ ‘বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা’, তাঁকে দেখতে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ছুটলেন দেব! কী হয়েছে তাঁর?

    কার্তিক আরও জানান যে, সেই সময় তাঁর টাকার খুব অভাব ছিল এবং তাঁকে এই কাজটা করতে হয়েছিল কারণ তাঁর কাছে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। কার্তিক আরিয়ান জানিয়েছেন যে, সেই সময় তাঁর কাছে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না এবং তিনি কোনও ছবির পাচ্ছিলেন না। তাই, তিনি এই ছবিটি করার সিদ্ধান্ত নেন। ভক্তদের মতে, এই ছবিটা ছিল ‘আকাশবাণী’।

    আরও পড়ুন: ‘ও রোমিও’র টিজারে ফরিদার মুখে গালাগাল শুনে স্তম্ভিত নেটদুনিয়া! 'ছোট, সহজ-সরল গালিগালাজ…', এই প্রসঙ্গে যা বললেন অভিনেত্রী

    আরও পড়ুন: ‘এই দলে থাকলে ওই দল হ্য়ারাস করবে…’, বুকে তিরঙ্গা সেঁটে হাজির দেব, নায়ককে পেয়ে সেলফির আবদার SIR শুনানিতে!

    এই ছবিটা বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়। ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি ২১০ কোটি (১০০ মিলিয়ন টাকা) ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল এবং ভারতের বক্সঅফিসে মাত্র ২১.৩ মিলিয়ন (২১.৩ মিলিয়ন টাকা) আয় করেছিল। কার্তিক আরিয়ানকে এরপর ‘নাগজিলা’ ছবিতে দেখা যাবে, যা ২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    News/Entertainment/'আমাকে এটা করতেই হতো…', টাকার অভাবে কোন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কার্তিক?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes