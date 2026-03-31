    এগিয়ে আনা হচ্ছে কার্তিকের 'তু মেরি জিন্দেগি হ্যায়'-এর মুক্তির তারিখ? নেপথ্যের কারণ রণবীর?

    Mar 31, 2026, 20:17:47 IST
    By Sayani Rana
    'তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি' বক্স অফিসে ব্যর্থ হওয়ার পর কার্তিক আরিয়ান শক্তিশালী প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অভিনেতার হাতে বর্তমানে দু'জন খ্যাতনামা পরিচালকের ছবি রয়েছে। 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন'-এর পর কার্তিককে আবারও কবীর খানের একটি ছবিতে দেখা যাবে। অনুরাগ বসুর মিউজিক্যাল রোমান্টিক ছবি ‘তু মেরি জিন্দেগি’-র কাজও প্রায় শেষ। শোনা গিয়েছে, নির্মাতারা ছবিটির শ্যুটিং দ্রুত শেষ করে মুক্তির জন্য প্রস্তুত নিচ্ছেন। এর প্রধান কারণ হল বড় বাজেটের ছবির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানো।

    মিড-ডে-র একটি প্রতিবেদন অনুসারে, অনুরাগ বসু পরিচালিত কার্তিক আরিয়ানের ছবি 'তু মেরি জিন্দেগি হ্যায়' রণবীর কাপুরের মেগা-বাজেট ছবি 'রামায়ণ পার্ট ১'-এর সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হচ্ছে। ফলস্বরূপ, নির্মাতারা রণবীরের 'রামায়ণ'-এর আগে, অর্থাৎ অক্টোবরেই তাদের ছবিটি মুক্তি দিতে পারেন। অজয় দেবগনের 'দৃশ্যম ৩' ছাড়া বর্তমানে অক্টোবরে আর কোনও বড় ছবি মুক্তি পাচ্ছে না। ফলে, কার্তিক ও শ্রীলীলার এই রোমান্টিক ছবিটি ওই মাসেই মুক্তি পেতে পারে।

    খবর অনুযায়ী, কার্তিকের ছবির কাশ্মীর পর্বের শ্যুটিং শেষ হয়েছে। এখন এর শ্যুটিং হবে মানালিতে। শ্যুটিং দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। নির্মাতারা শীঘ্রই শ্যুটিং শেষ করে পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ শুরু করবেন। অক্টোবরে ছবিটি মুক্তির জন্য সব প্রস্তুতি চলছে।

    কার্তিকের আসন্ন সিনেমা

    কার্তিক আরিয়ানের আসন্ন ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে কবির খান ও অনুরাগ বসুর ছবি, সেইসাথে করণ জোহরের প্রযোজনায় 'নাগজিলা', 'ভুল ভুলাইয়া-র পরবর্তী পর্ব এবং ক্যাপ্টেন ইন্ডিয়া। কার্তিকের শেষ ছবি 'তু মেরি ম্যায় তেরা, ম্যায় তেরা তু মেরি' তেমন সাড়া পায়নি। তবে, এই অভিনেতা এখন নিজেকে এক দুর্দান্ত আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে প্রস্তুত। কার্তিক তার ছবি দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর।

