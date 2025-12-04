Edit Profile
    বোনের গায়ে হলুদে উদ্দাম নাচ কার্তিকের! নজর কেড়েছে নায়কের ট্যাটুও, জানেন কী লেখা আছে?

    একটি কারণের জন্য সংবাদের শিরোনামে রয়েছেন কার্তিক, আর তা হল তাঁর বোনের বিয়ের অনুষ্ঠান। কার্তিক ইনস্টাগ্রামে পারিবারিক অনুষ্ঠানের কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। এই ছবিগুলিতে, অভিনেতাকে অনেক মজা করতে দেখা গিয়েছে।

    Published on: Dec 04, 2025 1:38 PM IST
    By Sayani Rana
    বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'নাগজিলা' এবং 'তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি' নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। তবে ছবির পাশাপাশি আরও একটি কারণের জন্য সংবাদের শিরোনামে রয়েছেন কার্তিক, আর তা হল তাঁর বোনের বিয়ের অনুষ্ঠান। কার্তিক ইনস্টাগ্রামে পারিবারিক অনুষ্ঠানের কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। এই ছবিগুলিতে, অভিনেতাকে অনেক মজা করতে দেখা গিয়েছে।

    বোনের গায়ে হলুদে নজরকাড়া ট্যাটু কার্তিকের! তাতে কী লেখা আছে জানেন?
    বোনের গায়ে হলুদে নজরকাড়া ট্যাটু কার্তিকের! তাতে কী লেখা আছে জানেন?

    কার্তিক আরিয়ানের বোন কৃতিকা তিওয়ারি শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। বিয়ের আগে নানা অনুষ্ঠান চলছে। সম্প্রতি কার্তিকের বোন কৃতিকার গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়েছে। যার ছবি অভিনেতা তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছেন। এই ছবিগুলিতে কার্তিককে তাঁর পরিবারের সঙ্গে অনেক মজা করতে দেখা গিয়েছে। তাছাড়াও তাঁর হাতে থাকা নতুন ট্যাটুটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

    প্রথমে কার্তিকের লুক নিয়ে কথা বলা যাক। অভিনেতা তাঁর বোনের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হলুদ কুর্তা পরেছিলেন। তার বোন কৃতিকাকেও দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। কিন্তু কার্তিক আরিয়ানের ট্যাটুই সবার নজর কেড়েছে। ভাইরাল হওয়া এই ছবিগুলিতে কার্তিককে তাঁর নতুন ট্যাটু দেখা যাচ্ছে। কার্তিক আরিয়ানের হাতে থাকা এই ট্যাটুতে #Tikki লেখা আছে। এতে একটা হার্ট ইমোজিও রয়েছে। কার্তিক আরিয়ানের এই নতুন ছবি এবং ভিডিয়োগুলি ভক্তরা খুব পছন্দ করছেন।

