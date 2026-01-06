Edit Profile
    ‘আমি ওর বান্ধবী…’, কার্তিকের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন করিনা

    বলিউড তারকা কার্তিক আরিয়ান ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে যোগ্য ব্যাচেলরদের মধ্যে গণনা করা হয়। 'প্যার কা পঞ্চনামা' খ্যাত অভিনেতা আবারও তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে শিরোনামে এসেছেন।

    Published on: Jan 06, 2026 8:19 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউড তারকা কার্তিক আরিয়ানকে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে যোগ্য ব্যাচেলরদের মধ্যে গণনা করা হয়। 'প্যার কা পঞ্চনামা' খ্যাত অভিনেতা আবারও তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে শিরোনামে এসেছেন। কার্তিক আরিয়ান গোয়ায় ছুটি কাটানোর ছবি শেয়ার করেছেন। এদিকে, রেডিটে একটি আলোচনা শুরু হয়েছে যে গ্রিসের করিনা কুবিলিয়ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একই ধরনের ছবি শেয়ার করেছেন। ছবির স্পট থেকে অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে যে করিনার সাথে কার্তিক আরিয়ান সম্পর্কে রয়েছেন।

    এবার এই ইস্যুতে নীরবতা ভেঙেছেন করিনা। কার্তিকের রহস্যময়ী বান্ধবী সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য ও গসিপের জবাবে করিনা লেখেন, ‘আমি ওর বান্ধবী নই। লুইস ভাই চুপ করো।’ এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে কার্তিক ও করিনার প্রেমের গুঞ্জনের অবসান ঘটেছে।

    এর আগে সারা আলি খান, জাহ্নবী কাপুর, নুসরত ভারুচা এবং অনন্যা পান্ডের সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানের নাম যুক্ত ছিল। কিছুদিন আগে শ্রীলীলার সঙ্গেও কার্তিকের নাম জড়িয়েছিল, যদিও এখনও পর্যন্ত কার্তিক তাঁর সম্পর্কের স্ট্যাটাস ‘সিঙ্গল’ বলে জানিয়েছেন।

    কার্তিকের শেষ ছবির কথা বলতে গেলে, কার্তিক আরিয়ানের ছবি 'তু মেরি ম্যায় ম্যায় মে তেরা তু মেরি' বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পরেছে। ছবিটি একটি রোমান্টিক কমেডি মুভি ছিল যা নিয়ে খুব আশায় ছিলেন পরিচালক, তবে ছবির গল্প বা এর কমেডি কোনওটিই মানুষের কাছে পছন্দ হয়নি। ফলস্বরূপ ছবিটি বক্স অফিসে সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

    কার্তিক আরিয়ানের এই সিনেমাটি শীঘ্রই ওটিটিতেও আসবে। কার্তিক আরিয়ান ছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন নীনা গুপ্তা, জ্যাকি শ্রফ এবং টিকু তালসানিয়া।

