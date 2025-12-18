‘আমি কি পাগল নাকি?’, জয়াকে নিয়ে এমন কি বললেন কার্তিক, KBC-তে লাফিয়ে উঠলেন অমিতাভ

‘আমি কি পাগল নাকি?’, জয়াকে নিয়ে এমন কি বললেন কার্তিক, KBC-তে লাফিয়ে উঠলেন অমিতাভ
কার্তিক আরিয়ান এবং অনন্যা পান্ডে কৌন বনেগা ক্রোড়পতিতে এসেছিলেন। এ সময় অভিনেতারা উপস্থাপক অমিতাভ বচ্চনকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যার পরে কেউ তাদের হাসি থামাতে পারেনি।
কেবিসি-র মঞ্চে সম্প্রতি হাজির হয়েছিলেন কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পাণ্ডে। আর সোনি টিভির পক্ষ থেকে যে প্রোমো শেয়ার করা হল, তাতে স্পষ্ট যে গোটা সময়টাই হাসি-ঠাট্টায় জমিয়ে রেখেছিলেন তিন তারকা। এই সময় কার্তিক অমিতাভকে কোরিয়ান হার্ট তৈরি করতে শেখান। তবে হাসির রোল ওঠে যখন জয়া বচ্চন সম্পর্কিত প্রশ্ন করেন কার্তিক অমিতাভকে।
কার্তিক ও অনন্যাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় অমিতাভকে বলতে শোনা যায়, ‘বলিউডের ওজি বয় কার্তিক আরিয়ান আর জেন জি-র আল্টিমেট ট্রেন্ড সেটার অনন্যা পাণ্ডে!’ দেখা যাচ্ছে, একটি র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড নিয়ে হাজির হন খোদ কার্তিক আরিয়ান। প্রথম প্রশ্ন, ‘আপনি কি কখনো জয়াজির কাছ থেকে লুকিয়ে কিছু খেয়েছেন?’
তাতে অমিতাভ কোনো জবাব না দিলেও, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে দেখা যায়। এরপরের প্রশ্ন আরও ধামাকাদার। কার্তিক বিগ বি-র কাছ থেকে জানতে চান, ‘স্যার, জয়া বচ্চন কি আপনার ফোনের পাসওয়ার্ড জানেন?’ এতে হাসতে হাসতে অমিতাভ বলে ওঠেন, ‘পাগল হো ক্যায়া হাম বাতা দেঙ্গে উনকো (পাগল নাকি আমি ওঁকে এসব বলে দেব)!’ শুনে হো হো করে হেসে ওঠে সেটে উপস্থিত সকলেই।
কার্তিক আরিয়ান এবং অনন্যা পান্ডে তাঁদের আসন্ন ছবি 'তু মেরি ম্যায় তেরা, ম্যায় তেরা তু মেরি'র প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন। ছবিটি ২০১৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। আপাতত যেমন বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছে ধুরন্ধর, এখন দেখার সেই ঝড় সামলে এই রোম্যান্টিক কমেডি ঘরনার ছবিটি কতটা জমিয়ে বসতে পারে। কার্তিক আরিয়ানের জাদু কাজ করে কি না বক্স অফিসে।
সম্প্রতি বেশ আলোচনায় বচ্চন পরিবার। এমনকী, পাপারাজ্জিদের তরফ থেকে জয়া বচ্চনকে বয়কট করার ডাকও এসেছে। এরইমধ্যে এক অনুষ্ঠানে এসে, পাপারাজ্জি কালচার সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন জয়া। বলেন, ‘‘আমি নিজে একটি মিডিয়ার পণ্য। কারা এই মানুষগুলো? তারা কি এ দেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রশিক্ষিত? আপনি কি এদের মিডিয়া বলেন? আমি মিডিয়া থেকে এসেছি। আমার বাবা একজন সাংবাদিক ছিলেন। মিডিয়ার মানুষের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধা রয়েছে।’
এরপরে তিনি যা যোগ করেছিলেন সেই নিয়েই গণ্ডোগোল। জয়া বলেন, ‘কিন্তু যারা বাইরে টাইট-নোংরা প্যান্ট পরে হাতে মোবাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারা মনে করে যে তাদের মোবাইল থাকায় তারা আপনার ছবি তুলতে পারে এবং তারা যা চায় তা বলতে পারে। এবং তারা যে ধরণের মন্তব্য করে - এই লোকেরা কী ধরণের মানুষ? কোথা থেকে আসে এরা? এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? এদের ব্যাকগ্রাউন্ড কী?’ এরপরই জয়ার সমালোচনায় মুখর হয় একটা বড় অংশ। তারপর পাপারাজ্জিদের একটা বড় অংশ বচ্চন পরিবারের ফোটো ও ভিডিয়ো নেওয়া বয়কট করার দাবি তোলেন।