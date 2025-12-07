১৪বার গর্ভধারণের ব্যর্থ চেষ্টা! কীভাবে যমজ সন্তানের মা হলেন সলমনের সহ-অভিনেত্রী?
কথায় আছে মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণতা। মা হওয়ার সুখ পেতে কম কাঠখড় পোড়াননি কাশ্মীরা শাহ। শারীরিক জটিলতার কারণে নিজের গর্ভে সন্তানধারণে ব্যর্থ হন নায়িকা। ১৪ বার আইভিএফ পদ্ধতিতে প্রেগন্যান্ট হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।
বলিউড অভিনেত্রী কাশ্মীরা শাহকে অনেক ছবিতে প্রধান ও পার্শ্ব চরিত্রে দেখা গিয়েছে। তাঁর আরও একটা পরিচয় রয়েছে, তিনি কমেডিয়ান ক্রুষ্ণা অভিষেকের স্ত্রী। সলমন খানের সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিতেও কাজ করেছেন এই অভিনেত্রী। কাশ্মীরা শাহ তাঁর কেরিয়ারে সাফল্য দেখলেও, তাঁর মা হওয়ার যাত্রা ছিল কঠিন। ২০১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি গোপন অনুষ্ঠানের মাধ্য়মে অভিষেককে বিয়ে করেছিলেন কাশ্মীরা। বিয়ের পর বহুবার মা হওয়ার চেষ্টা করলেও বয়স ও শারীরিক জটিলতার কারণে স্বাভাবিক উপায়ে মা হওয়ার আনন্দ পাননি এই অভিনেত্রী।
এবং যখন অভিনেত্রী আইভিএফের সাহায্যে সন্তান পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন তার গর্ভাবস্থা পরপর ১৪ বার ব্যর্থ হয়েছিল। কাশ্মীরা তার একটি সাক্ষাত্কারে প্রেগন্যান্সি ব্যর্থতা ও সেই বেদনার কথা বলেছিলেন। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি তিন বছর ধরে গর্ভবতী হওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু সবই বৃথা গেল। এই সময়টি খুব কঠিন ছিল কারণ আমার যমজ সন্তান প্রাকৃতিকভাবে গর্ভধারণের ফলে হয়নি। আইভিএফ প্রক্রিয়ায় আমার স্বাস্থ্যের খারাপ অবনতি হয়েছিল। আমার সারা শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সন্তান নেওয়ার জন্য আমার ১৪টি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মেজাজের পরিবর্তন, ওজন বৃদ্ধি, খিটখিটে ভাবনাচিন্তা, সবকিছুই ঠিক এমনভাবে ঘটে যেমনটি একজন হবু মায়ের সাথে ঘটে, আইভিএফের ইনজেকশনগুলো গর্ভধারণের চেয়ে কম নয়। এগুলো সবই প্রাকৃতিকভাবে ঘটে না, তাই ওজন কমানো কঠিন হয়ে পড়ে। আমার চিকিত্সকরা সর্বদা বলতেন যে আমি আমার স্বাস্থ্য হারাচ্ছি এবং খুব মেজাজি হয়ে উঠছি।’
অভিনেত্রী আরও বলেন, তিনি যখন সারোগেসির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন মানুষ তাকে ট্রোল করেছিল। অভিনেত্রীর কথায়, ‘লোকেরা ভেবেছিল যে আমি সারোগেসি বেছে নিয়েছি কারণ আমি আমার ফিগারটি নষ্ট করতে চাইনি। কিন্তু সত্যটা একেবারে উল্টো। আইভিএফের সময় নেওয়া ইনজেকশনগুলি আমার স্বাস্থ্যের উপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলেছিল। আমার শরীর পরিবর্তিত হয়েছিল, আমি আকার ২৪ থেকে বেড়ে ৩৪ হয়েছিল। কিন্তু আমি হাল ছাইনি, না মাতৃত্ব বা আমার স্বাস্থ্যের সাথে।’
কাশ্মীরা এখন যমজ ছেলের জননী। সারোগেসির সাহায্যে মা হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন অভিনেত্রী।
