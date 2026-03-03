Edit Profile
    ছেলের জন্মের পর প্রথম হোলি ভিকি-ক্যাটের! রইল উদযাপনের ছবি

    এই বছর ক্যাটরিনা কাইফ এবং ভিকি কৌশলের জন্য হোলি খুবই বিশেষ। কারণ ক্যাটরিনা এবং ভিকি কৌশল তাঁদের ছেলে ভিয়ানের সঙ্গে তাঁদের প্রথম হোলি উদযাপন করেছেন। 

    Published on: Mar 03, 2026 9:44 PM IST
    By Sayani Rana
    এই বছর ক্যাটরিনা কাইফ এবং ভিকি কৌশলের জন্য হোলি খুবই বিশেষ। কারণ ক্যাটরিনা এবং ভিকি কৌশল তাঁদের ছেলে ভিয়ানের সঙ্গে তাঁদের প্রথম হোলি উদযাপন করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁদের পুরো পরিবারকে অত্যন্ত খুশি দেখাচ্ছিল। ক্যাটরিনা কাইফ তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে হোলি উদযাপনের ছবি শেয়ার করেছেন। এই ছবিগুলিতে, তাঁকে তাঁর পুরো পরিবারের সঙ্গে দেখা গিয়েছে।

    ক্যাটরিনা কাইফ তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে হোলি উদযাপনের ছবি শেয়ার করেছেন। এই ছবিগুলিতে ক্যাটরিনাকে পুলের ধারে হোলি উদযাপন করতে দেখা যাচ্ছে। ক্যাটরিনা এবং ভিকি ছাড়াও, শ্যালক সানি কৌশল এবং বোন ইসাবেল কাইফকেও শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে। ছবিটি শেয়ার করার পাশাপাশি ক্যাটরিনা ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সুখী হোলি।’ তিনি বহু রঙের হার্ট ইমোজিও শেয়ার করেছেন। ক্যাটরিনার এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। নেটিজেনরা এতে মন্তব্য করছেন এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়াও জানাচ্ছেন।

    কাজের ক্ষেত্রে, ভিকি কৌশলকে শীঘ্রই সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত পিরিয়ড রোমান্টিক ড্রামা ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এ দেখা যাবে। তিনি আলিয়া ভাট এবং রণবীর কাপুরের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’, একটি রোমান্টিক ছবি, ২০ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    ভিকি কৌশলের আসন্ন সিনেমার তালিকায় ‘লাহোর ১৯৪৮’ও রয়েছেন। ভিকি কৌশল সানি দেওল অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘লাহোর ১৯৪৭’-এরও অংশ। এই অ্যাকশন ছবিটি পরিচালনা করছেন রাজকুমার সন্তোষী। আমির খান ‘লাহোর ১৯৪৭’-এর প্রযোজনা করছেন। এই সিনেমাটি ভারত বিভাগের উপর ভিত্তি করে আবর্তিত। ভিকি এবং সানি দেওলের পাশাপাশি প্রীতি জিন্টা, শাবানা আজমি, আলি ফজল এবং অভিমন্যু সিংকেও ছবিতে দেখা যাবে। এই সিনেমাটি ১৩ অগস্টে মুক্তি পাবে।

