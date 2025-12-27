Edit Profile
    Salman-Katrina: প্রেম টেকেনি, এখন তিনি ভিকির সন্তানের মা, ‘সিনিয়র সিটিজেন’ সলমনের জন্মদিনে কী বার্তা ক্যাটরিনার?

    সলমনের জন্মদিনে পাশে নেই ক্যাটরিনা। দূর থেকেই ভাইজানের জন্য শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন একসময়ের চর্চিত প্রেমিকা। কী লিখলেন ভিকি ঘরণী? 

    Published on: Dec 27, 2025 2:22 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    শনিবার সলমন খানের ৬০তম জন্মদিন। বলিউডের ভাইজান এখন সিনিয়র সিটিজেন। নিজের এই স্পেশ্যাল ডে-টা ধুমধাম করে কাটাচ্ছেন সুপারস্টার, সঙ্গী কাছের মানুষরা। সেই তালিকায় নেই ক্যাটরিনা কাইফ। একটা সময় সলমনের সঙ্গে ক্যাটের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কমচর্চা হয়নি। দুজনের মাখামাখি দেখে অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন এবার বোধহয় আইবুড়ো নাম ঘোচাবেন সল্লু মিঁয়া।

    প্রেম টেকেনি, এখন তিনি ভিকির সন্তানের মা, সলমনের জন্মদিনে কী বার্তা ক্যাটরিনার?

    কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হয়নি। সলমনের হাত ছেড়ে রণবীর কাপুরের প্রেমে মজেন ক্যাটরিনা। তবে সফল হয়নি সেই প্রেমের গল্প। পরে ভিকি কৌশলের সঙ্গে সাত পাক ঘোরেন ক্যাটরিনা। এখন তিনি ভিকির সন্তানের মা। একরত্তিকে নিয়েই ব্যস্ত সারাক্ষণ। তবে সলমনের জন্মদিনে আদুরে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি ক্যাটরিনা। কারণ তাঁদের প্রেম সম্পর্কটা বিতর্কিত অধ্যায় হলেও সলমন ক্যাটরিনার কাছের মানুষ।

    বলিউডে ক্যাটের কেরিয়ার গড়ে দিয়েছেন সলমন খান। কেরিয়ারের প্রত্যেক মোড়ে শুধু নিঃস্বার্থ সমর্থন দেননি, দিয়েছেন পরামর্শও। চিত্রনাট্য বাছাইয়েও সাহায্য করেছেন। এদিন ‘টাইগার’-এর জন্য় ‘জোয়া’ ক্যাটরিনা এমন একটি জীবন কামনা করলেন যেখানে প্রতিটি দিন প্রেম এবং আলোতে ভরে ওঠে। ক্যাটরিনা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে সলমনেরর ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘টাইগার টাইগার... সুপার হিউম্যানকে ৬০তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা ... প্রতিটি দিন ভালোবাসা এবং আলোতে ভরে উঠুক সলমন…’।

    Katrina's post for Salman.
    Katrina's post for Salman.

    সালমান ও ক্যাটরিনা একসঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে 'ম্যাইনে প্যায়ার কিউ কিয়া', 'পার্টনার', 'এক থা টাইগার' এবং 'টাইগার জিন্দা হ্যায়'।

    সলমন-ক্যাটরিনা জুটি ভারতেও একসাথে কাজ করেছিলেন, যা ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ক্যাটরিনা ও সলমনকে শেষবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল টাইগার ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তিতে, যেখানে ইমরান হাশমি এবং শাহরুখ খানেরও দেখা মিলেছিল।

    শুক্রবার পানভেলের তাঁর ফার্মহাউসে ৬০তম জন্মদিন উদযাপন করেছেন সলমন। হুমা কুরেশি, সঙ্গীতা বিজলানি, মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং মিকা সিংয়ের মতো তারকারা পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। পাশে ছিল সলমনের পরিবারও। ভাইজানের জন্মদিনের কেক কাটার বেশ কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাঁকে নীল ডেনিমের সাথে একটি কালো টি-শার্টে দেখা গেছে। অন্য ভিডিওতে দেখা যায়, পার্টিতে বাবা সেলিম খানের সঙ্গে কেক কাটছেন সলমন। কাজের ক্ষেত্রে, অভিনেতাকে শেষবার সিকান্দার ছবিতে বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল, যা বক্স অফিসে সাড়া পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। আগামিতে ব্যাটল অব গালওয়ান' ছবিতে দেখা যাবে এই অভিনেতাকে। ২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় ভারত এবং চীনা সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষের বাস্তব কাহিনি উঠে আসবে অপূর্ব লাখিয়ার এই ছবিতে।

