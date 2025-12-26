ছেলের জন্মের পর প্রথম ক্রিসমাস উদযাপন নতুন মা-বাবা ভিকি-ক্যাটরিনা! ছবি পোস্ট করে মিষ্টি বার্তা নায়িকার

ছেলের জন্মের পর প্রথম ক্রিসমাস উদযাপন নতুন মা-বাবা ভিকি-ক্যাটরিনা! ছবি পোস্ট করে মিষ্টি বার্তা নায়িকার
এই বছরের ক্রিসমাস ক্যাটরিনা কাইফের জন্য খুবই বিশেষ ছিল, কারণ মা হওয়ার পর এটা ছিল ছেলের সঙ্গে তাঁর ছেলের প্রথম ক্রিসমাস। ক্যাটরিনা মুম্বইয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে ক্রিসমাস উদযাপন করেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় উদযাপনের একটি ছবি শেয়ার করেছেন।
ছবিটি শেয়ার করে ক্যাটরিনা লেখেছেন, ‘সকলের জন্য ভালোবাসা, আনন্দ এবং শান্তি। শুভ বড়দিন।’ ভক্তরা এই পোস্টে নানা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। একজন লিখেছেন, ‘সবচেয়ে প্রতীক্ষিত বড়দিনের ছবি।’ আর একজন লেখেন, ‘আমরা ছোট্ট কৌশলের জন্য অপেক্ষা করছি।’ আর একজন লিখেছেন, ‘মা এবং বাবার ছেলের সঙ্গে প্রথম বড়দিন।’
ক্যাটরিনার শেয়ার করা ছবিতে, একটি সাজানো ক্রিসমাস ট্রি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ক্যাটরিনার সঙ্গে ছিলেন ভিকি কৌশল, সানি কৌশল এবং ক্যাটরিনার ভাই। সকলেই ক্রিসমাস ক্যাপ পরে আছেন। ক্যাটরিনা লাল রঙের পোশাক পরেছিলেন।
সম্প্রতি, বাবা হওয়ার অনুভূতি সম্পর্কে জিকিউ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভিকি বলেন, ‘প্রতিটা দিনই একটা নতুন আবেগ নিয়ে আসে। এটা বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে এখনও খুব তাড়াতাড়ি। এটা এমন একটা অনুভূতি যা শব্দে বর্ণনা করা যাবে না, এবং আমি এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।’
কাজের সূত্রে, ভিকিকে শেষ দেখা গিয়েছিল সুপারহিট ছবি 'ছাবা'-তে, যা এই বছর মুক্তি পেয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁকে আলিয়া ভাট এবং রণবীর কাপুরের সঙ্গে 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এ দেখা যাবে। ক্যাটরিনাকে শেষবার মেরি ক্রিসমাস সিনেমায় দেখা গিয়েছিল এবং তারপর থেকে তিনি কোনও ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হননি।
