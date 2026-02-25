মা হওয়ার পর প্রথম প্রকাশ্যে ক্যাটরিনা, ছবি তুললেও খুললেন না মাস্ক
ছেলে 'ভাইরান'-এর জন্মের পর প্রথমবার জনসমক্ষে এলেন ক্যাটরিনা কাইফ। অভিনেত্রীকে দেখে আপ্লুত ভক্তরা, তাঁর উজ্জ্বল চেহারার প্রশংসা করছেন অনেকেই।
গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর বিহান কৌশলের জন্ম হয়। ছেলে বিহানের জন্মের পর ভিকি কৌশলকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা গেলেও ক্যাটরিনা কাইফকে একবারের জন্যও দেখা যায়নি সর্বসম্মুখে আসতে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই ক্যাটরিনাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন সকলে। অবশেষে মঙ্গলবার পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা দিলেন ক্যাটরিনা।
মঙ্গলবার সেলিব্রিটি পাইলেটস প্রশিক্ষক ইয়াসমিন করাচিওয়ালার সঙ্গে শহরে পা দিয়েছিলেন ক্যাটরিনা। এদিন একটি কালো জ্যাকেট পরে খুব সাধারণ লুকে ধরা দেন তিনি। গাড়ির ভেতরে বসে পাপারাজ্জিদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে তবে ছবি তোলার সময় মুখের মাক্স খোলেননি তিনি।
রেডিটে প্রকাশিত এই ভিডিও দেখে ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ লিখেছেন, মুখ দেখা যাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে আপনি অনেক খুশি। একজন লিখেছেন, জীবনে অনেক পরীক্ষা দিয়েছেন আশা করি আগামী জীবনে আপনার অনেক সুখের হবে। তৃতীয় একজন লিখেছেন, মা হওয়ার উজ্জ্বলতা মুখে ফুটে উঠেছে।
ক্যাটরিনা এবং ভিকি সম্পর্কে
ভিকি এবং ক্যাটরিনা ৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাজস্থানের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় এক অন্তরঙ্গ কিন্তু জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠানে গাঁটছড়া বাঁধেন। বিয়ের চার বছর পর, এই দম্পতি ৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে তাদের প্রথম সন্তান, পুত্র বিহানকে স্বাগত জানান। তারা ইনস্টাগ্রামে আনন্দের খবরটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘আমাদের আনন্দের বান্ডিল এসে গিয়েছে। অপরিসীম ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে, আমরা আমাদের শিশুপুত্রকে স্বাগত জানাই।’
সম্প্রতি, ভিকি কৌশল ইটাইমসকে বলেন, ‘মা হলেন সুপারহিরো। তিনি তার গর্ভাবস্থায় একজন যোদ্ধা ছিলেন, এবং একজন মা হিসেবেও তিনি একজন যোদ্ধা ছিলেন। আমি ওর জন্য অবিশ্বাস্যভাবে গর্বিত, এবং আমি ওকে অনেক ভালোবাসি।’
ক্যাটরিনা এবং ভিকির সাম্প্রতিক এবং আসন্ন ছবিগুলি
ক্যাটরিনাকে শেষ দেখা গিয়েছিল ২০২৪ সালের ‘মেরি ক্রিসমাস’ ছবিতে। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত এই ছবিতে বিজয় সেতুপতিও মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হলেও ওটিটি মুক্তির পর প্রশংসা কুড়িয়েছে। অভিনেত্রী এখনও তার পরবর্তী প্রকল্প ঘোষণা করেননি।
অন্যদিকে, ভিকিকে শেষবার 'ছাভা' ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যা একটি বড় ব্লকবাস্টার সিনেমায় পরিণত হয়েছিল। তিনি বর্তমানে 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত। সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট। মুক্তির তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।