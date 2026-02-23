Edit Profile
    Kaushani-Bonny: ‘আমার ঘাড়ে কটা মাথা…’, বনির মা-র সঙ্গে ঝগড়া হয়? জবাব কৌশাির! হবু শাশুড়িকে কী বলে ডাকেন

    বর্তমান সময়ে টলিপাড়ায় যখন একের পর এক প্রেম-বিয়ে ভাঙার খবর, সেই সময় দাঁড়িয়েও একে-অপরকে আগলে রাখেন কৌশানি মুখোপাধ্যায় ও বনি সেনগুপ্ত। দুজনের বিয়ের চর্চাও কম হয় না। হবু শাশুড়ির সঙ্গে কেমন সম্পর্ক বনির?

    Published on: Feb 23, 2026 11:58 AM IST
    By Tulika Samadder
    টলিউড অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত এবং অভিনেত্রী কৌশানি মুখার্জির প্রেম শুরু হয় ২০১৫ সালে, রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত তাদের প্রথম ছবি 'পারব না আমি ছাড়তে তোকে'-র সেটে। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা সম্পর্কে রয়েছেন। বর্তমান সময়ে টলিপাড়ায় যখন একের পর এক প্রেম-বিয়ে ভাঙার খবর, সেই সময় দাঁড়িয়েও একে-অপরকে আগলে রাখেন দুজনে। যে কোনো বিতর্কেও ঢাল হয়ে দাঁড়ান।

    বনির মায়ের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক কৌশানির?
    তবে বিয়ের কথা উঠলেই অবশ্য জানান, এখনও ঠিক নেই কবে যাবেন ছাদনাতলায়। বর্তমানে কেরিয়ারের শীর্ষে আছেন কৌশানি। টলিপাড়ার একের পর এক হিট ছবির নায়িকা তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কৌশানি খোলসা করলেন বনির মা, অর্থাৎ হবু শাশুড়ির সঙ্গে কেমন সম্পর্ক তাঁর। কখনো কি ঝগড়া হয় দুজনের?

    অভিনেত্রী নিউজ ১৮ বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘না না, আন্টিকে যদি এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন করো, আন্টি একটাই উত্তর দেবে, আমার ঘাড়ে কটা মাথা যে আমি কৌশানির সঙ্গে ঝগড়া করব। একদমই না।’ কৌশানি আরও জানান যে, বাড়িতে তিনি বড়ই আদুরে। সকলে মিলে একেবারে আগলে রাখে তাঁকে। তাঁর কোনো আবদারই ফেলা যায় না। তাই ঝগড়ার প্রশ্নও আসে না।

    ‘ঝগড়া করতে হয় না আমাকে। আসলে বাড়িতে আমি খুব প্যাম্পার্ড। সেটা আমার বাবা বলো, আমার মাসি-মেসোরা বলো, বন্ধুবান্ধবরা বলো, সবাই ওরা আমার আবদারকে মাথায় করে রাখে।’, বলেন কৌশানি।

    নিজের মা-কে বছরকয়েক আগে হারিয়েছেন কৌশানি। তারপর থেকে মাতৃস্নেহেই আগলে রাখেন পিয়া তাঁকে। সংবাদমাধ্যমের তরফে পিয়াকে দুজনের বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, জবাব এসেছিল, ‘কৌশানি আমার কন্যাসম। ওকে পরের বাড়ির মেয়ে মনেই করি না। নিজের মেয়ের উন্নতির সময় কি তার বিয়ে দিতাম? কৌশানির ক্ষেত্রেও একই কারণ প্রযোজ্য।’ ছেলে আর হবু বৌমা যবে থিতু হতে চাইবেন, সেইদিনই চার হাত এক করার দায়িত্ব পালন করবেন পিয়া, সাফ জানিয়েছেন ইম্পার সভাপতি।

    এর আগে একবার বনি জানিয়েছিলেন যে, ডেস্টিনেশন বিয়ে করার ইচ্ছে রয়েছ তাঁদের দুজনেরই। কোভিডের আগে একবার বিয়ের প্ল্যানও করেছিলেন। কোথাও গিয়ে দুই পরিবার বিয়ে করবে, তারপর কলকাতায় ফিরে রিসেপশন। এমনকী, ডেস্টিনেশন বিয়ের প্রিয় জায়গা হিসেবে নাম নিয়েছিলেন বালি (ইন্দোনেশিয়া) অথবা থাইল্যান্ডের কো সামুই-এর।

