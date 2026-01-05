দেব অনির্বাণের পর SIR শুনানির ডাক পেলেন কৌশিক, হাজিরা দিলেন স্ত্রীকে নিয়ে
কিছুদিন আগেই অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে ডাকা হয়েছিল এস আই আর শুনানির জন্য। তারপরেই এই তালিকায় উঠে আসে দেবের নাম। আজ অর্থাৎ ৫ ডিসেম্বর শুনানির ডাকে সাড়া দিতে দিয়েছিলেন দেব। এবার এসআইআর শুনানিতে তলব করা হলো টলিউডের অন্যতম কুখ্যাত খলনায়ক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়কে।
পর্দায় তিনি যতই বড় খলনায়ক হন না কেন, বাস্তব জীবনে তিনি ভীষণ শান্ত স্বভাবের একজন মানুষ। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকেন তিনি। এবার এসআইআর শুনানিতে তলব পেয়ে লাবনী সরকারকে নিয়ে দিলেন হাজিরা।
কেন তলব করা হয়েছিল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়কে এই নিয়ে আজকাল ডট ইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, কিছুদিন আগেই তলব করা হয়েছিল। আজকের ডেট দেওয়া হয়েছিল। আমি এবং লাবনী দুজনেই গিয়েছিলাম। তবে এই ব্যাপারে ভয়ের কি আছে? আমরা লুকিয়ে বা অবৈধভাবে তো বসবাস করি না, তাই এখানে ভয়ের কিছু নেই।
অভিনেতা আরও বলেন, ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় আমার এবং লাবনীর দুজনের নাম রয়েছে। যদিও আগে ঠিকানায় এখন আমরা থাকি না, তাই হয়তো আমাদের ডাকা হয়েছে। আগে দক্ষিণ কলকাতায় থাকতাম এখন সাউথ সিটি আবাসনে থাকি। খুব স্বাভাবিকভাবেই ভোট বুথ বদল হয়েছে তাই আমাদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল।
তবে এই তালিকায় নাম থাকলেও যেতে পারেননি কবি জয় গোস্বামী। কিছুদিন আগেই তাঁর কাছে ফোন গিয়েছিল। তিনি যাবেন বলেও জানিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়ার কারণে তাঁর পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয় যে তিনি হাজিরা দিতে পারবেন না। পরবর্তীকালে সুস্থ হওয়ার পর আবার হাজিরা দিতে হবে কিনা সেটা এখনও জানা যায়নি।
