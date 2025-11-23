Edit Profile
    'স্বজনকে ছেড়ে আসার মত কষ্ট... ', বাড়ি ফিরেও কোন স্মৃতি ভুলতে পারছেন না কৌশিক?

    কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে ওয়েটিং রুম ছবির শুটিং। দীর্ঘ এক মাস ধরে চলা এই আউটডোর শুটিংয়ের মধ্যে ছিল শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন থেকে শুরু করে কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। খুব স্বাভাবিক কারণেই ছবির কাজকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত জগত কিছুটা হলেও ওলট পালট হয়ে গিয়েছে।

    Updated on: Nov 23, 2025 6:38 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বাড়ি ফিরেও কোন স্মৃতি ভুলতে পারছেন না কৌশিক?
    তবে ঝাড়খন্ড থেকে বাড়ি ফিরে এলেও এখনও যেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ডুবে রয়েছেন সেই কাজের স্মৃতির মধ্যে। কিছুটা ক্লান্তির ঝটকা সামলে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন বিগত একমাস ধরে চলা শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা।

    ছবির প্রায় সমস্ত কলাকুশলীদের নিয়ে ছবি পোস্ট করে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন, ‘অগণিত মানুষ এই ছবিতে কাজ করেছেন। আমার ওপর ভরসা রাখার জন্য প্রযোজক স্টারমার্ক সিনেমাসের পার্থসারথি মজুমদার এবং পল্লবী মজুমদারকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রত্যেকেই নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন।’

    পরিচালক লেখেন, ‘ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ে ঘেরা একটা বিশাল পাকা প্রান্তরে শিল্প নির্দেশক ধনঞ্জয় মন্ডল এর বাহিনীর পরিশ্রমে একটা বিশাল বড় সেট গড়ে উঠেছিল। ছবিতে সেই সেট দেখে মানুষ ধরতে পারবেন না এটা সেট নাকি আসল। রাতের পর রাত তাঁবুতে জেগে পাহারা দিয়েছিলাম আমরা। আমাদের একটা স্বপ্নের জগৎ গড়ে উঠেছিল। শুটিং শেষে তাই পুরো ইউনিটের আবেগ ছিল তুঙ্গে।’

    কৌশিক লেখেন, ‘প্রতিটি শিল্পী এবং কলাকুশলীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মেধায় এই কাজ সময় মত শেষ হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা জানাই। এই ছবিতে বিরাট টিমের একটি অংশ মাত্র রয়েছে বাকিরা সবাই গোজগাছ করতে ব্যস্ত ছিলেন। যে আনন্দ নিয়ে আমরা ফিরেছি তার জন্য সিনেমাকেই ধন্যবাদ জানাতে হবে।’

    সবশেষে পরিচালক লেখেন, ‘ফিরে আসার সময় যেন স্বজন ছেড়ে যাওয়ার মতো কষ্ট হচ্ছিল। আগামী বছর এই ছবি আসবে। আপাতত কাঁটা ছেড়ার কাজ চলবে। তবে একটা কথা জোর গলায় বলতে পারি আমাদের বাংলার শিল্পীদের দক্ষতা এবং নিষ্ঠা ভারতীয় সিনেমাকে একদিন গর্বিত করবেই।’

    যদিও ছবিটি শুরু হওয়ার আগেই শুভশ্রীকে উদ্দেশ্য করে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন একটি খোলা চিঠি। তাঁর সিনেমার সংসারে শুভশ্রীর গৃহপ্রবেশ যেন সমৃদ্ধ করেছে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়কে। অন্যদিকে ছবির শুটিং শেষে আবেগ তাড়িত হয়ে শুভশ্রী লিখেছিলেন, আবারও একটি অসামান্য চরিত্র পেয়ে তিনি ভীষণ খুশি। আগামী ছবিতে শুভশ্রীর ‘দীপা’ চরিত্রকে যে দর্শকরা নতুনভাবে পেতে চলেছেন সেটা বলাই বাহুল্য।

