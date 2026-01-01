Edit Profile
    'জোর করে ইতিহাস লেখা যায় না... ', বছরের শুরুতেই কাকে কটাক্ষ করলেন কৌশিক?

    নতুন বছরই যখন সকলে আনন্দ উৎসবে ব্যস্ত, ঠিক তখনই একদম অন্যরকম ভাবে নতুন বছরে শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। শুভেচ্ছা বার্তার আড়ালে রাখলেন নিজের কিছু বক্তব্য। হয়তো বা আকারে ইঙ্গিতে কটাক্ষ করলেন অন্য পরিচালককে।

    Published on: Jan 01, 2026 10:46 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    নতুন বছরই যখন সকলে আনন্দ উৎসবে ব্যস্ত, ঠিক তখনই একদম অন্যরকম ভাবে নতুন বছরে শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। শুভেচ্ছা বার্তার আড়ালে রাখলেন নিজের কিছু বক্তব্য। হয়তো বা আকারে ইঙ্গিতে কটাক্ষ করলেন অন্য পরিচালককে।

বছরের শুরুতেই কাকে কটাক্ষ করলেন কৌশিক?

    বছরের শুরুতেই কাকে কটাক্ষ করলেন কৌশিক?
    বছরের শুরুতেই কাকে কটাক্ষ করলেন কৌশিক?

    কি লিখেছেন কৌশিক?

    কৌশিক লেখেন, আমি ভিড় জাহাজ থেকে চুপ করে নেমে গিয়েছি অনেক দিন আগে। তবে খরস্রোতা জলের টান আমার রক্তে রয়েছে। ভাসতে হবেই, যতক্ষণ যতদিন। তাই নিজের একটা নৌকা বানিয়ে স্বজনদের নিয়ে পাড়ি দিয়েছি। ২০২৫ এর ঘাট পাশ দিয়ে পিছিয়ে গিয়েছে গতকাল, ২০২৬ সালের দুকুল জুড়ে গল্প খোঁজার আর বলার কাজ আমার ও আমার পরিবারের।

    পরিচালক লেখেন, আমাদের এই নৌকা স্বাধীন, সহজ আপন এবং মৌলিক। জোয়ার ভাটা সামলে নিজের গতিতে আমরা ঠিক পেরিয়ে যেতে পারবো পরপর সময় বাঁধানো ঘাটগুলো। ছোট ছোট জীবন, না খেয়াল করা চরিত্র অথবা কল্পনার অজানা জগতের গল্পের মধ্যে দিয়ে আজকের সামাজিক উচ্চারণ যেন বারবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

    শিল্প নিয়ে পরিচালকের বক্তব্য, জীবনী তো ছাপার অক্ষরেও পড়া যায় কিন্তু জীবনের গল্প নাটকে অথবা সিনেমার পর্দায় উপলব্ধির রূপ নেয়। সেখানেই দর্শকদের প্রাপ্তি এবং প্রত্যাশা পূরণ হয়। চলচ্চিত্রের দর্শক গ্রাম থেকে শহরে আরো জেগে উঠুক। সেই ঘুম ভাঙানোর দায়িত্ব নির্মাতারা সবাই সবার মতো আন্তরিকভাবে পালন করলেই ঠিক হবে।

    সবশেষে পরিচালক লেখেন, আমার মনে হয় কোন শিল্পকেই জবরদস্তি জনপ্রিয় করা যায় না। শিল্প আপনি জনপ্রিয় হয়ে যায় মানুষের আবেগে। ঠিক তেমনি ইতিহাস জোর করে মনের মত ভাবে লেখা যায় না, ইতিহাস ঘটে যেতে থাকে চোখের আড়ালে, অজান্তে। কাজেই আমাদের রুচি, শিক্ষা মেধা এবং দায়িত্ব অনুযায়ী সিনেমা বানানোর চেষ্টা করেই আমরা তৃপ্ত। আপনাদের শুভকামনা এবং ভালোবাসা আমাদের ছোট্ট নৌকার পালে হাওয়া হয়ে লেগে থাক এটুকু কামনাই করি নতুন বছরে। শুভ ইংরেজি নববর্ষ।

    প্রসঙ্গত, শেষের কয়েকটি লাইনে খুব সম্ভবত কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ ছবিটি নিয়ে কিছু মন্তব্য করতে চেয়েছেন। খুব সম্প্রতি যে ছবিগুলি মুক্তি পেয়েছে তার মধ্যে একমাত্র এই সিনেমাটিতেই ইতিহাস নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছে। তবে যেহেতু কারও নাম তিনি উল্লেখ করেননি তাই এই বিষয় নিয়ে দৃঢ়ভাবে কিছু বলা যায় না।

    News/Entertainment/'জোর করে ইতিহাস লেখা যায় না... ', বছরের শুরুতেই কাকে কটাক্ষ করলেন কৌশিক?
