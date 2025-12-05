KBC 17: ‘লড়কি বিউটিফুল…’, বিশ্বজয়ী কন্যেদের সঙ্গে নাচ অমিভাতের, টিম ইন্ডিয়ার কোচের কাছে রাখলেন এই বিশেষ আবদার

KBC 17: ‘লড়কি বিউটিফুল…’, বিশ্বজয়ী কন্যেদের সঙ্গে নাচ অমিভাতের, টিম ইন্ডিয়ার কোচের কাছে রাখলেন এই বিশেষ আবদার
অমিতাভের আবদার শুনে সটান না বললেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ। ম্যাচ না থাকলেও ক্রিকেটারদের ডায়েট নিয়ে কড়া কোচ অমল মজুমদার।
মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের হোস্ট করা একটি জনপ্রিয় কুইজ শো কৌন বনেগা ক্রোড়পতি। আম জনতার পাশাপাশি এই শোয়ের প্রতি সেলিব্রিটিদেরও অমোঘ টান। আপতত শো-এর ১৭তম সিজন জারি রয়েছে। সম্প্রতি, এই শোতে হাজির হয়েছেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমের সদস্যরা। ক্রিকেটার শেফালি ভার্মা, হরমনপ্রীত কৌররা পৌঁছেছিলেন হট সিটে বিগ বি-র মুখোমুখি হতে।
সেই এপিসোডের প্রোমো ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মতে, একটি নির্দিষ্ট মুহুর্তে, অমিতাভ দলকে জাঙ্ক ফুড খাওয়ার বিষয়ে টিজ করতে শুরু করেছিলেন, বিশেষত টুর্নামেন্টের সময়। জবাবে শেফালি জানান, এমনটা হয়নি। কারণ তাঁদের কোচ স্যার না করেছেন। কোনওভাবেই জাঙ্ক ফুড খাওয়া যাবে না। এর পাশাপাশি স্নেহ রানা মজা করে বলেছিলেন দলও কোচকে ডায়েট অনুসরণ করতে বাধ্য করে। এর পরপরই অমিতাভ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে দলটি পিৎজা খেয়ে সাম্প্রতিক বিশ্বকাপ জয় উদযাপন করেছে কিনা। এরপর অমিতাভ কোচ অমল মজুমদারের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, ‘এখন তো তারা বিশ্বকাপ জিতেছে। এখন তাদের জাঙ্ক ফুড খাওয়ার অনুমতি দিন। কিন্তু অমল মজুমদার সটান ’না' বলে দেন।
বিশ্বকাপ বিজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সমন্বিত কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৭ এর পর্বটি শুক্রবার, ৫ ডিসেম্বর প্রচারিত হবে। উপস্থিত থাকবেন হরমনপ্রীত কৌর, হারলিন কৌর দেওল, রিচা ঘোষ, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মা, স্নেহ রানা এবং প্রধান কোচ অমল মজুমদার। গত মাসে, টিম ইন্ডিয়া টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসরে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে পরাজিত করেছিল। তারপর থেকেই গোটা দেশের নয়নের মণি হরমনপ্রীত কৌররা।
কেবিসি-র নতুন পর্বের একটি প্রোমোতে, শেফালি অমিতাভের সাথে একটি খোলামেলা কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। খেলাধুলায় তাঁর যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি জানান যে তিনি প্রাথমিকভাবে ছেলেদের একাডেমিতে ছেলেদের সাথে ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছিলেন কারণ মেয়েদের জন্য কোনও ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ছিল না। শেফালি আরও জানিয়েছেন যে তিনি তার অভিষেক ম্যাচে শূন্যে আউট হয়েছিলেন। জবাবে অমিতাভ বলেন, 'লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। যে ব্যক্তি শূন্য পায়, সে পরবর্তী জীবনে নায়ক হয়ে যায়।
শোয়ের আরেকটি প্রোমোতে অমিতাভ মহিলা ক্রিকেট দলের সাথে লড়কি বিউটিফুল গানে কোমরও দোলান।
সোম থেকে শুক্র, সোনি চ্যানেলে রাত ৯টায় সম্প্রচারিত হয় কৌন বনেগা ক্রোড়পতি।