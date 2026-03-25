'যুদ্ধ, এলপিজি গ্যাসের সমস্যার মতো…', নোরার সরকে চুনরি বিতর্কে মুখ খুললেন পরিচালক
'কেডি দ্য ডেভিল' ছবির 'সরকে চুনরি' গানটি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ছবিটির পরিচালক প্রেম এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন।
'কেডি দ্য ডেভিল' ছবির 'সরকে চুনরি' গানটি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। গানটির চিত্রায়ন করা হয়েছিল নোরা ফাতেহির ওপর। ইউটিউব থেকে গানটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গানটির গীতিকার হিসেবে রাকিব আলমের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে, এই বিতর্কের পর তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতি দিয়ে জানান যে, তিনি গানটি লেখেননি, কেবল অনুবাদ করেছেন। ছবিটির পরিচালক প্রেম গানটি লিখেছিলেন এবং কন্নড় থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলেন তিনি। প্রেম এখন এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।
হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেম বলেন, ‘আমি কোনও বিতর্ক চাই না। আমার ছবিটি আবেগঘন এবং গানটি একটি পার্টি সং হিসেবেই তৈরি করা হয়েছিল। কর্ণাটক ও কেরালায় এটা দারুণ সাড়া পেয়েছে। আমি কেন বিতর্ক চাইব?’
প্রেম ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি মূল কন্নড় গানের কথা লিখেছিলেন এবং রাকিব আলম হিন্দি সংস্করণটি অনুবাদ করেছিলেন। তিনি এও স্বীকার করেছেন যে, যে নির্দিষ্ট ভাষাগুলো পরে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। প্রেম বলেন, 'মূল কন্নড় সংস্করণে সবকিছু ঠিক ছিল। হিন্দি অনুবাদে কী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা আমি জানি না, কারণ আমি ভাষাটা খুব ভালো ভাবে জানি না। আমি এমন একটা গ্রাম থেকে এসেছি যেখানে 'পড়ে যেও না' এবং 'তুলে নাও'-এর মতো শব্দগুলো সাধারণ কথাবার্তার অংশ।'
প্রেম আরও জানান যে বিতর্কিত লাইনগুলো সংশোধন করে সেন্সর বোর্ডে পাঠানো হবে। পরিচালক দুঃখও প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন, তার জন্য আমি দুঃখিত। আমাদের বড় একটি সিনেমায় গানের কথা নিয়ে একটি ছোট সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু সেটাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বে যুদ্ধ, এলপিজি গ্যাসের সমস্যার মতো অনেক বড় বড় সমস্যা চলছে-তাহলে একটা গান নিয়ে এত বড় বিতর্ক তৈরি করার কী দরকার?’
গানটির কথা নিয়ে তীব্র ট্রোলিং হয়েছিল। যৌনগন্ধী শব্দগুলোর কারণে অনেকেই আপত্তি জানায়। রাকিব আলম জানান যে, তিনি পরিচালক প্রেমকে আগেই সতর্ক করেছিলেন যে গানটি সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পাবে না। রাকিব আরও বলেন যে, প্রেম নিজেই এই বিতর্কটি চেয়েছিলেন।
‘কেডি দ্য ডেভিল’ প্রেম পরিচালিত একটি কন্নড় ভাষার অ্যাকশন-ড্রামা চলচ্চিত্র। ছবিটি ৩০ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ধ্রুব সারজা। এছাড়াও সঞ্জয় দত্ত, শিল্পা শেট্টি, ভি. রবিচন্দ্রন এবং নোরা ফাতেহি পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন।