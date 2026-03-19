Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    নিরীহ মানুষকে বাঁচাতে বিপ্লবী যখন ডাকাত! সিনেমা হলে কবে আসছে অনন্ত সিংহ?

    Mar 19, 2026, 12:12:59 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অবশেষে হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষার অবসান। বড় পর্দায় আসতে চলেছে অনন্ত সিংহ। সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার এ এক অন্য লড়াইয়ের গল্প। গত বছর থেকেই ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ এই সিনেমাটি ছিল চর্চার শিরোনামে। এবার টিজার প্রকাশ্যের সাথে সাথে ঘোষণা হল ছবি মুক্তির তারিখ।

    সিনেমা হলে কবে আসছে অনন্ত সিংহ?
    টিজার প্রসঙ্গে

    টিজারের শুরুতেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আকাশবাণীতে ঘোষণা করা হচ্ছে কলকাতার বুকে হতে থাকা একের পর এক ডাকাতির কথা। এরপরেই দেখা যায় সাধারণ মানুষের উপর চলতে থাকা ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের দৃশ্য। অতঃপর লাল ছাতা নিয়ে অনন্ত সিংহের এন্ট্রি।

    কালো কুর্তা এবং সাদা ধুতি পরে অনন্ত সিংহ যেন নিজেই এক বিপ্লব রচনা করেছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছদ্মবেশে সে লড়াই করে চলেছে নিরীহ মানুষের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্যিই কী সে ডাকাত? নাকি বিপ্লবের এ এক অন্যরকম কাহিনি।

    গোটা টিজার জুড়ে দেখানো হয়েছে জিতের একের পর এক আলাদা আলাদা রূপ। কখনও পুলিশের গাড়িতে, কখনও আবার অ্যাকশন মোডে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তাঁকে। সব মিলিয়ে অনন্ত সিংহের জীবনকাহিনিকেই তুলে ধরা হয়েছে এই কয়েক মিনিটের টিজারের মধ্যে।

    ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ সিনেমার টিজারের ক্যাপশনে বড় বড় করে লেখা, ‘শাসকের হাতে যখন লেগে থাকে নিরীহ মানুষের রক্ত, বিপ্লবী তখন নিজেই হয়ে ওঠে বিপ্লব। সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত অনন্ত সিংহের এ জীবন কাহিনী সেই বিপ্লবেরই আরেক নাম।’

    তবে শুধুমাত্র টিজার নয়, সব থেকে বড় খবর হল ছবি মুক্তির তারিখও ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে এই টিজারের মাধ্যমে। সুপারস্টার জিৎ তাঁর নতুন ছবি নিয়ে আসতে চলেছেন আগামী ২৭ মে। এই বছর গরমের ছুটিতে দর্শকদের একটা অসম্ভব সুন্দর সিনেমা উপহার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তিনি।

    প্রসঙ্গত, পথিকৃৎ বসু পরিচালিত এই সিনেমায় উঠে আসবে ১৯৬০ দশকের কলকাতার পটভূমি। সিনেমায় প্রথমবার জিৎ অভিনয় করবেন টোটা রায় চৌধুরীর সঙ্গে। নেতিবাচক না হলেও অনন্তের চিরশত্রুর ভূমিকা অভিনয় করবেন টোটা।

    News/Entertainment/নিরীহ মানুষকে বাঁচাতে বিপ্লবী যখন ডাকাত! সিনেমা হলে কবে আসছে অনন্ত সিংহ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes