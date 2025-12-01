Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Kharaj Son: ‘আমি আর বাবাই প্রতিদিন মা-বউয়ের কাছ থেকে হাতখরচ নেই…’, বিয়ে করতে না করতেই বাবার দেখানো পথে খরাজ-পুত্র

    অঙ্কনা দাশ ওরফে রোজার সঙ্গে বহুদিনের আলাপ খরাজ-পুত্র বিহু ওরফে তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায়ের। গত সপ্তাহেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তাঁরা। 

    Published on: Dec 01, 2025 2:48 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত সপ্তাহেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বিহু ওরফে তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিয়েতে ছিল তারকাদের মেলা। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে দেব-রুক্মিণী, কাঞ্চন-শ্রীময়ী, মমতা শঙ্কর, সস্ত্রীক টোটা। কনের নাম রোজা। বেশ রংমিলান্তি ছিল বর ও কনের সাজে। মস গ্রিন রঙের শাড়ি পরেছিলেন রোজা আর বিহুর পোশাকের রং ছিল সবজেটে ছাই কালারের। কান, হাত, আঙুলে ভরা ছিল সোনার গয়না।

    ২৮ নভেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন খরাজ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে।
    ২৮ নভেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন খরাজ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে।

    ভালোবেসেই রোজার হাত ধরেছেন বিহু। অঙ্কনা দাশ ওরফে রোজার সঙ্গে বহুদিনের আলাপ পাত্রের। তবে প্রেম চললেও, রোজাকে ফাইনাল করেছেন খরাজ-পত্নী। এমনকী কড়া আদেশ ছিল, বিহু যদিও কখনো রোজার সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করে, তিনি ছাড়বেন না বউমার হাত। শ্বশুরমশাইও কম যান না! রিসেপশনের দিনই ছেলের লাগাম বউমার হাতেই তুলে দিয়েছেন খরাজ। অভিনেতাকে বলতে শোনা যায়, ‘বউই জীবনের আসল গুরু।’ এমনকী সেই গুরুর কৃপা পেতেই যে কাজগুলো করতে হবে, তার তালিকাও ছেলের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন।

    আরও পড়ুন: স্বামীর বাড়িতে ঢোকার অনুমতি নেই, শেষ সময়ে থাকতে পারেননি পাশে! ধর্মেন্দ্রর শেষকৃত্য নিয়ে দুঃখপ্রকাশ হেমার

    বিহু জানিয়েছেন যে, তাঁদের পরিবার কখনোই পিতৃতান্ত্রিক নয়, বরং মাতৃতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী। খরাজ-পুত্র বলেন, ‘মা আর রোজা হল জুটি। আর এই জুটিই বেশি শক্তিশালী। আমি আর বাবাই তো প্রতিদিন ওদের কাছে হাত পেতে হাত খরচ চাই।’

    আরও পড়ুন: পাপারাজ্জিদের ‘ইঁদুর’ বলে সমালোচনা জয়ার! বললেন, ‘নোংরা, টাইট প্যান্ট পরে সব দাঁড়িয়ে, হাতে মোবাইল…’

    বিহু আরও বলেন, ‘বাবা আমাকে প্রথম দিন থেকেই এই টিপস দিয়েছেন। বলেছেন, সব মা আর বউকে দিয়ে দাও। আর হাত খরচ চাও। তাহলেই সব ঠিক থাকবে ও ঠিক রাখবে। সব মসৃণ থাকবে। আমার পরিবারের মাথা বাব নন, মা। আর সেই ব্যাটনই পস হচ্ছে এবার বউয়ের হাতে।’

    আরও পড়ুন: ভক্তিরসে মজে শুভশ্রী, ইয়ালিনির জন্মদিনে ধুমধাম নয়, হল জগন্নাথের পুষ্পাভিষেক! নাচলেন হরিনাম সংকীর্তনে

    খরাজ মুখোপাধ্যায়ের বউমা খড়দহের মেয়ে। বিহুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রবীন্দ্রভারতী থেকে। বিহু সেখানে ড্রামা নিয়ে পড়ত। মেয়ে মিউজিক নিয়ে। মোক্ষা, কলকাতা নামের একটা ব্র্যান্ডে গান গাইত রোজা, আর ড্রাম বাজাত বিহু। ওখান থেকেই প্রেমের সূত্রপাত। আগেই দুজনের রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে ব্যবসা করছেন রোজা। সঙ্গীত পরিচালক প্রীতমের সঙ্গে কাজ করছেন বিহু। রেজিস্ট্রির পর স্বামী-স্ত্রী মুম্বই গিয়েছিলেন কিন্তু রোজার মন বসেনি। দেশ-বিদেশে কাজে যেতে হয় বরকে। একা ভালো লাগেনি। ফিরে এসেছেন কলকাতায়। খরাজের মতে বউমাটি তাঁর খুবই ‘শাশুড়ি-ন্যাওটা’।

    News/Entertainment/Kharaj Son: ‘আমি আর বাবাই প্রতিদিন মা-বউয়ের কাছ থেকে হাতখরচ নেই…’, বিয়ে করতে না করতেই বাবার দেখানো পথে খরাজ-পুত্র
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes