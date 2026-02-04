Edit Profile
    Priyanka-Subhrajit Wedding: শুভ্রজিৎ-এর নামের সিঁদুরে সীমন্তিনী প্রিয়াঙ্কা, বউয়ের উপর থেকে চোখ সরল না নায়কের

    বসন্তের সন্ধ্য়ায় উলুধ্বনি আর মঙ্গলশঙ্খের আওয়াজের মাঝে চারহাত এক হল প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিতের। 

    Published on: Feb 04, 2026 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সম্পর্কের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অবশেষে চারহাত এক হল শুভ্রজিৎ-প্রিয়াঙ্কার। আইনি বিয়ে সেরেছিলেন বছর খানেক আগেই। এবার অগ্নিসাক্ষী রেখে, প্রজাপতির ঋষির আর্শীবাদ নিলেন জুটিতে। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শুভ পরিণয় সম্পন্ন হলো টলিউডের মিষ্টি জুটি প্রিয়াঙ্কা মিত্র এবং শুভ্রজিৎ সাহার। ছোট পর্দার এই দুই চেনা মুখ বাস্তব জীবনেও এখন একে অপরের জীবনসঙ্গী। বিয়ের পিঁড়িতে তাঁদের প্রথম ছবি সামনে আসতেই অনুরাগী মহলে শুভেচ্ছার ঢল নেমেছে।

    শুভ্রজিৎ-এর নামের সিঁদুরে সীমন্তিনী প্রিয়াঙ্কা, বউয়ের উপর থেকে চোখ সরল না নায়কের
    রাজকীয় বিয়ের সাজ: বিয়ের বিশেষ দিনে প্রিয়াঙ্কা সেজেছিলেন সাবেকি বাঙালি কনে হিসেবে। তাঁর পরনে ছিল টকটকে লাল বেনারসি, গায়ে সোনার গয়না এবং কপালে চন্দনের সূক্ষ্ম কাজ। ট্র্যাডিশনাল নথ এবং শোলার মুকুটের সাজে তাঁকে দেখাচ্ছিল অপূর্ব। অন্যদিকে, শুভ্রজিৎকে দেখা গেল লাল রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি এবং সাদা ধুতিতে। দুজনের গলায় রজনীগন্ধা ও গোলাপের মালা তাঁদের লুকে যোগ করেছিল বাড়তি স্নিগ্ধতা।

    বিয়ের সাজে নবদম্পতি
    সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নবদম্পতি হাসিমুখে ক্যামেরায় পোজ দিয়েছেন।

    প্রিয়াঙ্কা এবং শুভ্রজিৎ দুজনেই টলিউডের একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিকে কাজ করেছেন। অতীত ভুলে শুভ্রজিতের হাত ধরেন নায়িকা। একটা সময় সায়ন্ত মোদকের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন অভিনেত্রী। পরে সায়ন্তের এক সময়ের ভালো বন্ধু শুভ্রজিতের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ালে কম কটাক্ষ ধেয়ে আসেনি। তবে কোনও নেতিবাচক ভাবনা কোনওদিন দুজনের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। দীর্ঘদিনের সেই গভীর সম্পর্কই এবার বিয়ের মাধ্যমে পূর্ণতা পেল। টলিউডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের উপস্থিতিতেই বসেছিল তাঁদের বিয়ের আসর। ছিলেন পায়েল দে, অর্কজ্যোতি পাল, রৌনাক- সহ আরও অনেকে।

    প্রিয়াঙ্কার বিয়েতে হাজির কারা?
    বিয়ের ছবি ভাইরাল হতেই সোশ্যাল মিডিয়া উপচে পড়ছে ভক্তদের মন্তব্যে। কেউ লিখেছেন, ‘সেরা জুটি’ তো কেউ তাঁদের আগামীর নতুন জীবনের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে নবদম্পতির বিয়ের লৌকিকতা ও আচারের ভিডিওগুলোও নেটদুনিয়ায় চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

