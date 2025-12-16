Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dipanwita Rashit Wedding: সই-সাবুদ করে বিয়ে সারলেন ‘খুকুমণি’ দীপান্বিতা রক্ষিত, নায়িকার স্বামীকে চেনেন?

    Dipanwita Rashit Wedding: আইনি বিয়ে সেরে নিলেন অভিনেত্রী দীপান্বিতা রক্ষিত। স্টার জলসায় নতুন মেগায় ফিরছেন নায়িকা, তাঁর আগে জীবনের নয়া ইনিংস শুরু করলেন। পাত্র কে?

    Published on: Dec 16, 2025 7:03 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কথ ছিল ডিসেম্বরে বিয়ে করছেন দীপান্বিতা রক্ষিত। মানে বাংলা টেলিভিশনের খুকুমণি। সেইমতো মঙ্গলবার সন্ধ্য়ায় আইনি বিয়ের খবর প্রকাশ্য়ে আনলেন নায়িকা। বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়লেন অভিনেত্রী। খুকুমণির পাত্র বিনোদুনিয়ার মানুষ নন, পশুচিকিৎসক। গৌরব দত্তর সঙ্গে সই-সাবুদ করে বিয়েটা সরালেন অভিনেত্রী।

    সই-সাবুদ করে বিয়ে সারলেন ‘খুকুমণি’ দীপান্বিতা রক্ষিত, নায়িকার স্বামীকে চেনেন?
    সই-সাবুদ করে বিয়ে সারলেন ‘খুকুমণি’ দীপান্বিতা রক্ষিত, নায়িকার স্বামীকে চেনেন?

    নিজের প্রেম কিংবা বিয়ে নিয়ে এতদিন প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি দীপান্বিতা। স্বামী-স্ত্রী হওয়ার পরই সম্পর্কে অফিসিয়্যাল সিলমোহর দিলেন। এদিন নিজের ইনস্টাগ্রামের পাতায় বিয়ের ছবি ভাগ করে নেন অভিনেত্রী। ক্যাপশনে লেখা-'অফিসিয়্যালি ম্যারেড…১৫.১২.২০২৫', অর্থাৎ সোমবারেই শুভকাজ সেরে ফেলেছেন দুজনে।

    বিয়ের একগুচ্ছ ছবি সোশ্য়াল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছেন দীপান্বিতা। আংটি বদলও সেরেছেন দুজনে। আইনি বিয়ের জন্য সোনালি রং বেছে নিলেন দুজনে। দীপান্বিতার পরেন সোনালি টিস্যু সিল্কের শাড়ি। গলায় হিরের নেকলেস, কানে দুল। ছিমছাম সাজই পছন্দ অভিনেত্রীর। তাঁর বাঁ হাতের অনামিকায় জ্বলজ্বল করল গৌরবের হাতে পরানো হিরের আংটি। বউয়ের সঙ্গে রং মিলেয়ে সোনালি পাঞ্জাবি পরেছিলেন পশুচিকিৎসক গৌরব। দীপান্বিতাকে আইনি বিয়ের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তাঁর অনস্ক্রিন বর রাহুল মজুমদার, অভিনেত্রী খেয়ালি মণ্ডল-সহ অনুরাগীরা।

    বর-কনে দুজনেই বাঁকুড়ার। পশু প্রেমিক দীপান্বিতা। তাঁর অনেক চারপেয়ে সন্তান রয়েছে। সেই সূত্রেই পশু চিকিৎসক গৌরবের সঙ্গে আলাপ অভিনেত্রীর। বছর চারেক তাঁরা পরস্পরকে চেনেন, গত এক বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছে। এবার নিজেদের সম্পর্কে আইনি সিলমোহর দিলেন জুটি।

    সাঁঝের বাতির সঙ্গে দর্শক পর্দায় দেখেছে দীপান্বিতাকে। তবে তিনি জনপ্রিয়তা পান খুকুমণি হোম ডেলিভারির মাধ্যমে। শীঘ্রই স্টার জলসার পর্দায় ফিরছেন তিনি। এসভিএফ প্রযোজনায় স্টার জলসায় আসছে নতুন মেগা ‘আমি শুধু চেয়েছি তোমায়’। এই ধারাবাহিকে শুভ্রজিৎ সাহার সঙ্গে জুটি বাঁধছেন নায়িকা।

    News/Entertainment/Dipanwita Rashit Wedding: সই-সাবুদ করে বিয়ে সারলেন ‘খুকুমণি’ দীপান্বিতা রক্ষিত, নায়িকার স্বামীকে চেনেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes