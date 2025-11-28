Edit Profile
    মেয়েকে প্রকাশ্যে আনলেন কিয়ারা- সিদ্ধার্থ, কী নাম রাখলেন? জানেন এর অর্থ?

    গত ১৫ জুলাই কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন কিয়ারা। সন্তানের জন্মের পর থেকে সেইভাবে প্রকাশ্যে আসেননি অভিনেত্রী। সকলের মনেই প্রশ্ন ছিল, মেয়ের কি নাম রাখলেন দম্পতি? অবশেষে মেয়েকে প্রকাশ্যে এনে নাম ঘোষণা করলেন এই তারকা দম্পতি।

    Published on: Nov 28, 2025 1:27 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    মেয়েকে প্রকাশ্যে আনলেন কিয়ারা- সিদ্ধার্থ
    সমাজ মাধ্যমে খুদের পায়ের ছবি ভাগ করে নিয়ে তারকা দম্পতি লেখেন, ‘আমাদের প্রার্থনা থেকে আমাদের কোলে। আমাদের জীবনের সবথেকে বড় আশীর্বাদ, আমাদের রাজকন্যা। সরায়াহ মালহোত্রা।’

    এই নাম রাখার নেপথ্যে কি কারণ তা তারকা দম্পতি প্রকাশ্যে না আনলেও জানা গিয়েছে এটি হিব্রু শব্দ সারাহ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হল রাজকন্যা।

    আরও পড়ুন: আচমকা অসুস্থ স্মৃতির বাবা! বাড়িতে এল অ্যাম্বুলেন্স, পিছিয়ে যাবে বিয়ে?

    নবজাতক শিশুর সম্পর্কে

    ১৫ জুলাই সিদ্ধার্থ এবং কিয়ারা তাদের কন্যা সন্তানের আগমনের খবর ইনস্টাগ্রামে জানিয়েছিলেন, ‘আমাদের হৃদয় পূর্ণ এবং আমাদের পৃথিবী চিরতরে বদলে গেছে। আমরা একটি কন্যা সন্তানের আশীর্বাদ পেয়েছি। - কিয়ারা এবং সিদ্ধার্থ।’ এর কিছুক্ষণ পরেই, তারা ফটোগ্রাফারদের তাদের নবজাতকের ছবি তোলা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছিলেন।

    দ্বিতীয় নোটটি শেয়ার করে এই দম্পতি আরও বলেন, ‘আমরা সকলের ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছার জন্য কৃতজ্ঞ; আমাদের হৃদয় সত্যিই পূর্ণ। অভিভাবকত্বের এই নতুন যাত্রায় আমরা যখন প্রথম পদক্ষেপ নিচ্ছি, তখন আমরা আশা করি পরিবার হিসেবে এটিকে ঘনিষ্ঠভাবে উপভোগ করব। এই বিশেষ সময়টি যদি ব্যক্তিগত রাখা যেত তাহলে এটি আমাদের জন্য অনেক অর্থবহ হত। তাই, দয়া করে কোনও ছবি তোলার দরকার নেই, কেবল আশীর্বাদ। আপনার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। ভালোবাসা, কিয়ারা এবং সিদ্ধার্থ।’

    এই দম্পতি ২০২৩ সালে রাজস্থানের জয়সালমিরে বিয়ে করেছিলেন এবং এর আগে ২০২১ সালের যুদ্ধ নাটক ‘শেরশাহ’-এ একসাথে কাজ করেছিলেন।

    আরও পড়ুন: ‘হিরোদের সঙ্গে ঝগড়া না হলে মজা কি…’, দিতিপ্রিয়াকে কী কটাক্ষ করলেন মানালি?

    কিয়ারা এবং সিদ্ধার্থের পরবর্তী ভবিষ্যৎ কী?

    কিয়ারাকে শেষ দেখা গিয়েছিল ‘স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার ওয়ার ২’-তে, যেখানে হৃতিক রোশন এবং জুনিয়র এনটিআর মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিটি সমালোচক এবং দর্শক উভয়ের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। পরবর্তীতে তাকে রণবীর সিংয়ের সাথে ‘ডন’ রিমেকে দেখা যাবে।

    সিদ্ধার্থকে সম্প্রতি ‘পরম সুন্দরী’তে দেখা গেছে। তুষার জালোটা পরিচালিত এবং ম্যাডক ফিল্মসের অধীনে দীনেশ বিজন প্রযোজিত এই ছবিটি ২৯ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে এবং এতে আরও অভিনয় করেছেন জাহ্নবী কাপুর। তার পরবর্তী ছবি তামান্না ভাটিয়ার সাথে একটি ভৌতিক ছবি।

