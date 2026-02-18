Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'নিঃশর্ত ভালোবাসায় ভরিয়ে রেখেছিলে…', শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কিয়ারা

    বলিউড অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং তাঁর পরিবার এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন অভিনেতার বাবা, সুনীল মালহোত্রা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন বার্তায় এই দুঃসংবাদ নিশ্চিত করেন সিদ্ধার্থ।

    Published on: Feb 18, 2026 1:45 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং তাঁর পরিবার এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন অভিনেতার বাবা সুনীল মালহোত্রা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন বার্তায় এই দুঃসংবাদ নিশ্চিত করেন সিদ্ধার্থ। এবার অভিনেতার স্ত্রী এবং অভিনেত্রী কিয়ারা আডবানিও তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুতে এক মর্মস্পর্শী বার্তা লিখেছেন।

    শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কিয়ারা
    শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কিয়ারা

    আরও পড়ুন: লুকিয়ে লাজুকে উপহার দেয় অনুভব, কিন্তু সে কথা জেনে যায় বনলতা, তারপর?

    বুধবার, কিয়ারা ইনস্টাগ্রামে সিদ্ধার্থের সঙ্গে তাঁর বিয়ের রিসেপশনের কিছু ছবি শেয়ার করেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কিয়ারা তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে হাসিমুখে পোজ দিচ্ছেন। শ্বশুরমশাইকে স্মরণ করে কিয়ারা লেখেন, ‘প্রথম থেকেই আপনি আমাকে খোলা মনে, অবিচল বিচক্ষণতা এবং এক ধরনের নিঃশর্ত ভালোবাসায় স্বাগত জানিয়েছিলেন যা আমাদের সবাইকে স্থির রেখেছিল। আপনার উষ্ণতা ছিল স্থির। আপনার উদারতা ছিল সহজ। পরিবারের প্রতি আপনার ভালোবাসা আপনার প্রতিটি কাজের কেন্দ্রে ছিল। আপনি সবসময় পাশে ছিলেন। আপনি মন দিয়ে শুনেছেন। ছোট ছোট বিষয় মনে রেখেছেন।’

    তিনি আরও লেখেন, 'আপনি কোনও প্রতিদানের আশা না করে অবাধে দিয়েছেন। আপনার গল্প, আপনার হাসি, আপনার শান্ত শক্তি এবং আপনার কোমল হৃদয় চিরকাল আমার সাথে থাকবে। আপনি নম্রতা, সততা এবং গভীর, অবিচল ভালোবাসার এক উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। আপনার সন্তান, নাতি-নাতনি এবং আমাদের সকলের মধ্যে এই ভালোবাসা বেঁচে থাকবে যারা আপনাকে জানার সৌভাগ্য পেয়েছি। শান্তিতে বিশ্রাম নিন। আপনাকে চিরকাল মনে করা হবে, চিরকাল ভালোবাসা হবে এবং চিরকাল স্মরণ করা হবে।'

    এই কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে থাকার জন্য কিয়ারা এবং সিদ্ধার্থ দুজনেই এখন দিল্লিতে রয়েছেন। ভক্ত এবং সহকর্মীরা কমেন্ট সেকশনে অভিনেতার প্রতি তাদের সমবেদনা জানিয়েছেন। জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ লিখেছেন, 'এই কঠিন সময়ে আমাদের প্রার্থনা আপনার সঙ্গে আছে।' করণ জোহর এবং মণীশ মালহোত্রা হার্ট ইমোজি যোগ করেছেন। এক ভক্ত লিখেছেন, 'তাঁর আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম নিক।' অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, 'ওম শান্তি (শক্তিশালী থাকুন)।'

    আরও পড়ুন: হাতে নটরাজের ট্যাটু, পোষ্যদের সঙ্গে নিয়েই পশুপতির আরাধনা করলেন মিমি

    কিয়ারা আডবানি এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রার আসন্ন কাজ সম্পর্কে

    সিদ্ধার্থকে শীঘ্রই 'ভ্যান: ফোর্স অফ দ্য ফরেস্ট' ছবিতে দেখা যাবে। অরুণাভ কুমার এবং দীপক মিশ্র পরিচালিত ছবিটি প্রযোজনা করেছেন একতা কাপুরের বালাজি মোশন পিকচার্সের ব্যানারে। ছবিতে তামান্না ভাটিয়াও অভিনয় করেছেন। এই বছরের শেষের দিকে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

    কিয়ারা তাঁর ছবি 'টক্সিক: আ ফেয়ারটেল ফর গ্রোন-আপস'-এর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। গীতু মোহান্দাস পরিচালিত ছবিটি এই বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত মুক্তি। এতে যশ, নয়নতারা, তারা সুতারিয়া, হুমা কুরেশি এবং রুক্মিণী বসন্তও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন। এই ফ্যান্টাসি অ্যাকশন থ্রিলারটি আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর ২' এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেটি ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়ার কথা।

    News/Entertainment/'নিঃশর্ত ভালোবাসায় ভরিয়ে রেখেছিলে…', শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কিয়ারা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes