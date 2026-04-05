Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সিদ্ধার্থকে ছাড়া ‘একা’ ছবি তুলতে নারাজ কিয়ারা, ভিডিয়ো ছড়াতেই মুগ্ধ নেটপাড়া

    NMACC গালায় রেড কার্পেটে একে অপরের প্রতি কিয়ারা আদভানি ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রার মিষ্টি আচরণে মুগ্ধ নেটপাড়া।

    Apr 5, 2026, 16:09:17 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেতা-জুটি কিয়ারা আদভানি এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রাকে শুক্রবার রাতে মুম্বাইতে নীতা মুকেশ আম্বানি কালচারাল সেন্টারের (NMACC) ৩য় বার্ষিকী অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল। নবদম্পতি অনুষ্ঠানে রেড কার্পেটে স্টাইলে প্রবেশ করেন এবং পাপারাজ্জিদের জন্য পোজ দেন। কিন্তু যখন কিয়ারার স্বামী সরে দাঁড়ান, যাতে অস্বীকার করেন তখন নায়িকার এমন কিছু করলেন যা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় নেটপাড়া।

    সিদ্ধার্থকে ছাড়া ছবি তুলতে নারাজ কিয়ারা
    সিদ্ধার্থকে ছাড়া ছবি তুলতে নারাজ কিয়ারা

    এনএমএসিসি গালা অনুষ্ঠানে কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ

    শুক্রবার রাতে এনএমএসিসি গালা অনুষ্ঠানে কিয়ারা একটি চমৎকার গোলাপী শাড়ি পরে উপস্থিত হন। সিদ্ধার্থ একটি জমকালো প্রিন্টের জ্যাকেটসহ সাদা কুর্তা সেট পরে তার সাথে মানানসই লাগছিলেন। রেড কার্পেটে এসে তারা দুজন পাপারাজ্জিদের জন্য পোজ দেন। তারা যখন সেখান থেকে সরে যেতে শুরু করেন, পাপারাজ্জিরা কিয়ারাকে একটি 'একক' ছবির জন্য থেকে যেতে বলে চিৎকার করে। তাদের কথা শুনে সিদ্ধার্থ এক পা পিছিয়ে যান এবং কিয়ারাকে পোজ দিতে বলেন। কিন্তু অভিনেত্রী মাথা নেড়ে রেড কার্পেট থেকে সরে গিয়ে তার স্বামীর সাথে অনুষ্ঠানস্থলের ভেতরে চলে যান।

    কিয়ারা ও সিদ্ধার্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ইন্টারনেট

    পাপারাজ্জিদের ভিডিওতে মুহূর্তটি ধরা পড়ে এবং একজন ভক্ত এটি রেডিটে এই শিরোনামে পোস্ট করেন: ‘গতকাল পাপারাজ্জিরা কিয়ারার একার ছবি তোলার জন্য সিডকে সরে যেতে বলেছিল। কিয়ারা রাজি হননি।’ যদিও বেশিরভাগ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী বলেছেন যে এই ছোট অঙ্গভঙ্গির মধ্যে বিশেষ কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে অন্যরা স্বামীর পাশে থাকার জন্য কিয়ারার প্রশংসা করেছেন। একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘খুব সুন্দর। এই একটি কাজই দেখিয়ে দিয়েছে যে তার প্রতি কিয়ারার কতটা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে।’

    ভিডিয়োটি দেখুন এই লিঙ্কে

    অন্যদিকে সিদ্ধার্থের এই মিষ্টি আচরণের প্রশংসা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ারাকে প্রচারের আলোয় আসতে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ ছিলেন। একজন মন্তব্য করেছেন, ‘কিয়ারা আরও বেশি মনোযোগ পাওয়ায় সিডকে বেশ নির্লিপ্ত মনে হচ্ছে। তিনি কান-এও মূলত একজন অতিরিক্ত সঙ্গী হিসেবেই তার সাথে গিয়েছিলেন। যেহেতু পাপারাজ্জিরা জিজ্ঞাসা করছিল, তাই তিনি কৌশলে কিয়ারাকে জিজ্ঞেসও করছিলেন যে সে একা পোজ দিতে চায় কি না। তিনি কিয়ারার ব্যাপারে বেশ নিশ্চিন্ত।’

    যেখানে কেউ কেউ সিদ্ধার্থকে 'একপাশে সরিয়ে দেওয়ার' জন্য পাপারাজ্জিদের সমালোচনা করেছেন, সেখানে অন্যরা মনে করেছেন তাদের দাবিতে অসম্মানজনক কিছু ছিল না। একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘আমি মনে করি না পাপারাজ্জিদের এই কাজটা অসম্মানজনক, কিন্তু সিড খুবই আত্মবিশ্বাসী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এটা খুবই স্বাভাবিক; আমেরিকার রেড কার্পেটগুলো কতটা বিশৃঙ্খল হয় তা আপনার দেখা উচিত। আলাদাভাবে প্রচারের জন্য তারা দম্পতির একক ছবিও তুলবে।’

    কিয়ারা এবং সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁদের ২০২১ সালের ছবি ‘শেরশাহ’-এর সেটে। এর কিছুদিন পরেই তাঁরা প্রেম করতে শুরু করেন এবং ২০২৩ সালে জয়সলমীরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে এই দম্পতির কন্যাসন্তানের জন্ম হয়, যার নাম সায়ারা।

    Home/Entertainment/সিদ্ধার্থকে ছাড়া ‘একা’ ছবি তুলতে নারাজ কিয়ারা, ভিডিয়ো ছড়াতেই মুগ্ধ নেটপাড়া
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes