অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ‘টক্সিক’-এ যশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখে কী বলেছিলেন সিদ্ধার্থ? বিতর্কে মুখ খুললেন কিয়ারা

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ‘টক্সিক’-এ যশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখে কী বলেছিলেন সিদ্ধার্থ? বিতর্কে মুখ খুললেন কিয়ারা
বিষাক্ত ছবিটি মুক্তি পাওয়ার সময়, কিয়ারা আদভানি এবং যশের সাহসী এবং অন্তরঙ্গ দৃশ্যটি খবরে ছিল। এখন কিয়ারা এটি সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং স্বামী সিদ্ধার্থ মালহোত্রা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তা বলেছিলেন।
‘টক্সিক’ ছবিকে ঘিরে প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে। যশের বিপরীতে এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন কিয়ারা আডবানি। ছবিতে তাঁদের রসায়ন এবং বেশ কিছু সাহসী দৃশ্য নিয়ে মুক্তির আগে থেকেই দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী বক্স অফিসে সাফল্য পায়নি ছবিটি। এবার সেই ব্যর্থতা এবং যশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে মুখ খুললেন কিয়ারা। এমনকী স্বামী সিদ্ধার্থ মলহোত্রার প্রতিক্রিয়া নিয়েও মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী। করণ জোহরের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘কফি উইথ করণ’-এ এসে এই প্রসঙ্গে কথা বলেন তিনি।
‘টক্সিক’-এর ব্যর্থতা নিয়ে কী বললেন কিয়ারা?
ছবির ফলাফল নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিয়ারা জানান, গোটা টিমের কেউই এমন পরিণতি আশা করেননি। মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তের ফলাফল দেখে মানসিকভাবে বেশ ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। অভিনেত্রীর কথায়, সেই সময় খুব খারাপ লেগেছিল। তবে পরে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া তাঁকে কিছুটা স্বস্তি দেয়। বিশেষ করে নিজের চেনা গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রশংসা পেয়েছিলেন তিনি। কিয়ারার মতে, ‘টক্সিক’ এবং ছবিতে তাঁর অভিনীত নাদিয়া চরিত্রটি তাঁর অভিনয় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে।
যশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে কী বলেছিলেন সিদ্ধার্থ?
অনুষ্ঠানে করণ জোহর কিয়ারার কাছে জানতে চান, যশের সঙ্গে তাঁর সাহসী দৃশ্যগুলি দেখে সিদ্ধার্থের প্রতিক্রিয়া কী ছিল। উত্তরে কিয়ারা জানান, সিদ্ধার্থকে তিনি খুব ভালো করেই চেনেন। এই বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর বিশেষ কোনও সমস্যা নেই বলেই মনে করেন অভিনেত্রী।
পাশাপাশি কিয়ারা বলেন, এর আগেও বহু অভিনেত্রীকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ঐশ্বর্য রাইয়ের নামও উল্লেখ করেন তিনি। ইন্টারনেটে এই দৃশ্যগুলি নিয়ে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখেছিলেন কিয়ারা। তাঁর কথায়, অনেকেই বেশ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। একই সঙ্গে সমাজের দ্বিচারিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। তাই নিজের অভিনয়ের পক্ষে সাফাই দেওয়ার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি।
‘টক্সিক’-এর বক্স অফিস রিপোর্ট
যশ ও কিয়ারা ছাড়াও এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন নয়নতারা, তারা সুতারিয়া, হুমা কুরেশি এবং রুক্মিণী বসন্ত। প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বাজেটে তৈরি হয়েছিল ছবিটি। তবে স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে ছবির মোট আয় ৩৪২.২৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিপুল বাজেটের তুলনায় বক্স অফিসে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি ‘টক্সিক’।
প্রথমবার একসঙ্গে ‘কফি উইথ করণ’-এ
কিয়ারা এবং সিদ্ধার্থ দু’জনেই এর আগে আলাদা আলাদাভাবে করণ জোহরের এই শোয়ে এসেছেন। তবে এবার প্রথমবার জুটি হিসেবে একসঙ্গে হাজির হয়েছেন তাঁরা। ফলে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন এবং কাজ নিয়ে নানা অজানা কথা শোনার সুযোগ পেয়েছেন দর্শকরা।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More