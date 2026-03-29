    ‘আমি বাঘিনীর মতো…’, মা হওয়ার পর কোন পরিবর্তন এসেছে কিয়ারার জীবনে?

    মা হওয়ার পর অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি জানালেন জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

    Mar 29, 2026, 14:17:11 IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০২৫ সালে বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রার জীবনে আসে তাঁদের কন্যা সারাআয়া মালহোত্রা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কিয়ারা মা হওয়ার পরের জীবন নিয়ে কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন কীভাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কিয়ারা জানিয়েছেন যে বিয়ের পর তাঁর এবং সিদ্ধার্থের মধ্যে তেমন কোনও পরিবর্তন আসেনি। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে বিয়ে তাঁদের একসঙ্গে একটি বাড়ি তৈরি এবং জীবন গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অনুভূতি এনে দিলেও, তাঁদের বন্ধন আগের মতোই রয়েছে।

    মা হওয়ার পর কোন পরিবর্তন এসেছে কিয়ারার জীবনে?
    সম্প্রতি গ্র্যাজিয়া ইন্ডিয়াকে কিয়ারা বলেছেন, ‘বিয়ের আগে, সিদ্ধার্থ এবং আমার মধ্যে একই রকম খুনসুটি ছিল এবং আমরা একসঙ্গে ভ্রমণ উপভোগ করতাম, এবং সেই জিনিসগুলো এখনও রয়ে গেছে। আমরা একসঙ্গে সিনেমাও দেখি, এবং যেহেতু আমরা দুজনেই সিনেমা প্রেমী এবং অভিনেতা, তাই সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে আমরা উত্তেজিত হই।’

    মা হওয়ার বিষয়ে কিয়ারা যোগ করেছেন, ‘আমি বাঘিনীর মতো হয়ে গিয়েছি। এখন আমি যেভাবে জীবন দেখি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন লেন্সের মাধ্যমে। মনে হচ্ছে যেন আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং একই সময়ে, সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। সেই ছোট্ট মেয়েটি এখনও আমার ভিতরেই আছে।’

    কিয়ারা আদভানির ব্যক্তিগত জীবন:

    কিয়ারা এবং সিদ্ধার্থ প্রথম দেখা করেন ‘শেরশাহ’ সিনেমার সেটে। তাঁদের অন-স্ক্রিন রসায়ন শীঘ্রই বাস্তব জীবনেও ছড়িয়ে পড়ে এবং দম্পতি অল্প সময়ের জন্য ডেট করার পর ২০২৩ সালে এক অন্তরঙ্গ অথচ জমকালো বিয়ের অনুষ্ঠানে আবদ্ধ হন। তাঁদের বিয়ের ভিডিওগুলি ভাইরাল হয়েছিল, ভক্তরা তাঁদের রসায়ন এবং আভিজাত্যের প্রশংসা করেছিলেন। দম্পতি গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের গর্ভাবস্থার ঘোষণা করেছিলেন এবং গত বছরের ১৫ জুলাই তাঁরা তাঁদের কন্যাকে পৃথিবীতে স্বাগত জানান।

    তারকা দম্পতি ইনস্টাগ্রামে এই আনন্দের খবরটি শেয়ার করে লিখেছিলেন, 'আমাদের হৃদয় পূর্ণ এবং আমাদের পৃথিবী চিরতরে বদলে গিয়েছে। আমরা একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের আশীর্বাদ পেয়েছি। এরপর মেয়ের নামও প্রকাশ্যে আনেন তাঁরা।

    কিয়ারা আদভানির আসন্ন চলচ্চিত্র:

    কিয়ারা তাঁর আসন্ন চলচ্চিত্র 'টক্সিক: এ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস'-এর মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই ছবিতে যশের দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন, এছাড়াও নয়নথারা, হুমা কোরেশি, রুক্মিণী বসন্ত, তারা সুতারিয়া এবং অক্ষয় ওবেরয় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই পিরিয়ড গ্যাংস্টার ড্রামাটি অন্যতম প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র কারণ এটি ২০২২ সালে KGF 2-এর পর বড় পর্দায় যশের প্রত্যাবর্তন চিহ্নিত করে। ছবিটি যৌথভাবে ভেঙ্কট কে. নারায়ণ এবং যশের প্রযোজনায় তাঁদের নিজ নিজ ব্যানার, KVN প্রোডাকশনস এবং মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনসের অধীনে নির্মিত হয়েছে। এটি একই সাথে কন্নড় এবং ইংরেজিতে শ্যুট করা হয়েছে। ছবিটি প্রথমে ১৯ মার্চ ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জের সাথে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে, মার্কিন-ইরান যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার জন্য, নির্মাতারা মুক্তির তারিখ ৪ জুন-এ সরিয়ে নিয়েছেন।

