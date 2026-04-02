    অভিনেত্রী হওয়ার আগে কিয়ারা করতেন এই কাজ, জানেন কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি?

    কিয়ারা আদভানি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে অভিনেত্রী হওয়ার আগে তিনি স্কুলে পড়াতেন এবং বাচ্চারা ছিল তাঁর প্রথম দর্শক। কিয়ারা বলেছেন যে তিনি ক্লাসরুমেই নিজের ছোট্ট মঞ্চ বানিয়ে নিয়েছিলেন।

    Apr 2, 2026, 07:03:54 IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউড জগতে কিয়ারা আডবানি এমন একজন নক্ষত্র, যিনি নিজের প্রতিভার মাধ্যমে সকলের মনের জায়গা করে নিয়েছেন। তবে অনেকেই জানেন না, অভিনেত্রী হওয়ার আগে কিয়ারা ছিলেন একজন প্লে স্কুলের টিচার।

    কিয়ারা
    কিয়ারা

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কিয়ারা আদভানি জানিয়েছিলেন যে সিনেমার জগতে আসার আগে তিনি তাঁর মায়ের প্লে-স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করতেন। কিয়ারার বাবা-মা চেয়েছিলেন যে তিনি অভিনয়ের কেরিয়ার গড়ার আগে নিজের পড়াশোনা শেষ করুন। তাঁর বাবা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সিনেমার প্রথম সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর একটি রুটিন বজায় রাখা উচিত। এই কারণেই তিনি পড়ানো শুরু করেন। বাচ্চারা ছিল কিয়ারার প্রথম দর্শক।

    গ্লেজিয়া ইন্ডিয়ার সঙ্গে এক কথোপকথনে কিয়ারা বলেছেন যে তাঁর মধ্যে অভিনয়ের পোকা ছোটবেলা থেকেই ছিল। যখন তিনি স্কুলে পড়াতেন, তখন তিনি ক্লাসরুমকেই নিজের ছোট্ট মঞ্চ বানিয়ে নিতেন। কিয়ারা বলেন, 'ওই ছোট্ট বাচ্চারা ছিল আমার প্রথম দর্শক। ওরা খুব মিষ্টি ছিল, কারণ আমি কিছু করলেই ওদের মুখে একটা বড় হাসি ফুটে উঠত।' কিয়ারা যখন 'ফাগলি' সিনেমা দিয়ে বলিউডে অভিষেক করেন, তখন তা বিশেষ সফল হয়নি। কিয়ারা বলেন যে হারই সবচেয়ে বড় শিক্ষক। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং এগিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছে।

    ওয়ার্কফ্রন্টের কথা বলতে গেলে, কিয়ারা আডবানি সম্প্রতি সুপারস্টার হৃতিক রোশনের সঙ্গে 'ওয়ার ২' সিনেমায় অভিনয় করেছেন। সিনেমাটি দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। এছাড়াও, এমন গুঞ্জন রয়েছে যে কিয়ারা ম্যাডকের হরর কমেডি ইউনিভার্সের 'শক্তি শালিনী' সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। তবে ভক্তরা তাঁকে এই ইউনিভার্সের অংশ হিসেবে দেখতে আগ্রহী।

    যশের সঙ্গে 'টক্সিক' দিয়ে প্রত্যাবর্তন! কিয়ারার পরবর্তী নিশ্চিত সিনেমা হল 'টক্সিক: এ ফেইরিটেল ফর গ্রোন আপস'। এই সিনেমায় তাঁকে দক্ষিণী সুপারস্টার যশের সঙ্গে দেখা যাবে। মোহনদাসের পরিচালনায় নির্মিত এই সিনেমাটি ৪ জুন ২০২৬-এ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। এই সিনেমার বিশেষত্ব হল, মা হওয়ার পর এটি কিয়ারার প্রথম সিনেমা হবে। সিনেমাটি ঘোষণার সময় থেকেই চর্চায় রয়েছে। এখন দেখার বিষয় এটি বক্স অফিসে প্রত্যাশিত রেকর্ড ভাঙা আয় করতে পারবে কিনা।

