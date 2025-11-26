‘ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নাক গলানোর অভ্যাস…’! পর্দায় ভাব না থাকলেও, বাস্তবে দিতিপ্রিয়াকে মিস করছেন ‘কিংকর’, কী বললেন?

‘ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নাক গলানোর অভ্যাস…’! পর্দায় ভাব না থাকলেও, বাস্তবে দিতিপ্রিয়াকে মিস করছেন ‘কিংকর’, কী বললেন?
বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সোমবার চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিক ছেড়েছেন অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়। অর্থাৎ অপর্ণা-র চরিত্রে আর দেখা যাবে না দিতিপ্রিয়াকে। বরং সেই জায়গায় আসছেন নতুন মুখ। একাধিক তারকার নাম সামনে এলেও, এখনও চ্যানেলের তরফে কারোর নাম ঘোষণা হয়নি। এদিকে, দিতিপ্রিয়া না থাকায় তাঁকে বেশ মিস করছেন তাঁর সিরিয়ালের মা সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী, যে কিংকরের সঙ্গে ধারাবাহিকে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ছিল দিতিপ্রিয়ার, সেই কিংকর থুরি অভ্রজিৎ চক্রবর্তীরও বেশ মন খারাপ।
কিংকর এক সংবাদমাধ্যমকে জানান, দিতিপ্রিয়া আমার থেকে অনেকটা ছোট। কেন সম্পর্ক খারাপ হতে যাবে। বরং বাস্তবে আমাদের সম্পর্ক বেশ ভালো ছিল। কী নিয়ে এত জটিলতা তৈরি হল জানতে চাওয়া হলে অভ্রজিৎ বলেন, ‘ইদানীং সমাজমাধ্যমে সকলের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বড্ড নাক গলানোর অভ্যাস শুরু হয়েছে। সেটা বোধহয় ঠিক নয়।’
জিতু কমল, দিতিপ্রিয়া রায়ের অর্ন্তকলহের কারণে বিগত কয়েকদিন ধরেই জি বাংলার এই ধারাবাহিকের সেটে পরিস্থিতি ছিল থমথমে। প্রথমে শোনা গিয়েছিল জিতুকে সরিয়ে দিতে চায় প্রযোজনা সংস্থা। নায়ক নিজেও নাকি এনওসি জমা দিয়ে দেন। কিন্তু দর্শক ও সোশ্যাল মিডিয়ার চাপে পড়ে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন তাঁরা জিতুকে। জিতু যোগ দেওয়ার পর দিতিপ্রিয়া যোগাযোগ করে মহিলা কমিশন ও ফেডারেশনের সঙ্গে।
তারপরই শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে এনওসি জমা দেন অভিনেত্রী। এমনকী অনুরোধ করেন ২ মাসের নোটিস পিরিয়ড থেকেও যেন তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আপাতত দেখা যাচ্ছে যে, হারিয়ে গিয়েছে অপর্ণা, তাঁকে খুঁজছে কিংকর ও আর্য। এখন দেখার নতুন মুখ হিসেবে কাকে দেখা যায় চিরদিনই তুমি যে আমারে। আর সঙ্গে টিআরপিতেই বা কী প্রভাব পড়বে অপর্ণার মুখ বদলে, সেটাও দেখার।
