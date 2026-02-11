Sreeleela: মেডিক্যাল ডিগ্রি হাতে নিলেন ‘পুষ্পা ২’-এর কিসিক গার্ল, শ্রীলীলা এখন ডাক্তার!
কথায় আছে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। এই প্রবাদের জ্বলন্ত উদাহরণ দক্ষিণী সুন্দরী শ্রীলীলা। ৬ বছর ধরে অভিনয় কেরিয়ারের পাশাপাশি মেডিক্য়ালের পড়াশোনা চালিয়ে গেছেনন নায়িকা।
রূপোলি পর্দার গ্ল্যামার আর হাসপাতালের সাদা অ্যাপ্রন— এই দুই বিপরীত মেরুকে এক সুতোয় বাঁধলেন অভিনেত্রী শ্রীলীলা। গত ১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল বিশ্ববিদ্যালয় (DY Patil University) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর এমবিবিএস ডিগ্রি গ্রহণ করলেন অভিনেত্রী। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মেরুন গাউন আর টুপি পরা শ্রীলীলার হাসিমুখের ছবি ও ভিডিও এখন নেটপাড়ায় সুপার ভাইরাল।
পর্দার আড়ালে কঠিন লড়াই
তেলুগু ও কন্নড় ছবির প্রথম সারির অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও শ্রীলীলা কখনও তাঁর পড়াশোনাকে অবহেলা করেননি। বিগত ৬ বছর ধরে তাঁর রুটিন ছিল চোখে পড়ার মতো। ভোরবেলা লেকচার এটেন্ড করা থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত ছবির শুটিং— এভাবেই দিন কেটেছে তাঁর।
পড়াশোনার মাঝেই তিনি উপহার দিয়েছেন ‘ধামাকা’, ‘ভগবন্ত কেশরী’, ‘গুন্টুর কারাম’-এর মতো ব্লকবাস্টার ছবি। এমনকি ‘পুষ্পা ২’ ছবিতে তাঁর ড্যান্স নম্বর ‘কিসিক’ (Kissik) কাঁপিয়ে দিয়েছে গোটা ভারত। শ্রীলীলার মা নিজে একজন প্রখ্যাত স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ। মায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ছোটবেলা থেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি।
সমাবর্তন ও ভাইরাল ভিডিও
ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নিজের নাম ঘোষণার পর মঞ্চে উঠে ডিগ্রি গ্রহণ করছেন শ্রীলীলা। ডিগ্রি হাতে পাওয়ার পরই নিচে নেমে এসে পরিবারকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে ‘হিপোক্র্যাটিক ওথ’ বা শপথ নেওয়ার মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত আবেগঘন। ভক্তরা শ্রীলীলার এই শৃঙ্খলা এবং একাগ্রতা দেখে মুগ্ধ। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, ‘একে বলে বিউটি উইথ ব্রেন!’
আগামী পথ চলা
ডাক্তারি ডিগ্রি পকেটে এলেও অভিনয় ছাড়ার কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর। বরং সামনেই রয়েছে বড় ধামাকা। অনুরাগ বসুর মিউজিক্যাল রোমান্স ছবিতে কার্তিক আরিয়ানের বিপরীতে বলিউডে পা রাখছেন তিনি। ধনুশের বিপরীতে ‘D55’ এবং পবন কল্যাণের সঙ্গে ‘উস্তাদ ভগত সিং’-এর মতো বড় প্রজেক্ট রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।
শ্রীলীলা প্রমাণ করলেন যে, স্টারডমের শিখরে থেকেও নিজের শিকড় ও শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ থাকা যায়। এখন থেকে তিনি কেবল পর্দার নায়িকা নন, বাস্তবের জীবনদাত্রী ‘ডাক্তার শ্রীলীলা’।