রঙমিলান্তিতে মা কোয়েলের সঙ্গে ক্রিসমাসে সাজল কাব্য-কবীর! দাদু রঞ্জিত মল্লিকও পরলেন সান্টা টুপি

রঙমিলান্তিতে মা কোয়েলের সঙ্গে ক্রিসমাসে সাজল কাব্য-কবীর! দাদু রঞ্জিত মল্লিকও পরলেন সান্টা টুপি
২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয়বারের জন্য মা হয়েছেন কোয়েল মল্লিক। ২০২০ সালে জন্ম হয় কবীরের। দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে এখন নায়িকার ভরা সংসার। যে কোনও উদযাপনে পরিবারের সঙ্গেই দেখা যায় নায়িকাকে। আর এবার ছেলে মেয়েদের নিয়ে পরিবারের সঙ্গে ক্রিসমাস সেলেব্রেশনে মাতলেন।
নায়িকা বৃহস্পতিবার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন কোয়েল। সেখানে প্রথমেই ক্রিসমাস ভাইবে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সেজে ওঠেন নায়িকা। লাল রঙের গাউনে ধরা দেন নায়িকা। তাঁর চোখে ছিল লাল রঙের চশমা, মাথায় পরেছিলেন সান্টা টুপি। টুপির সামনে লাগানো ছিল দুটি মিষ্টি সান্টা। তারপর লাল টি শার্ট ও টাউজারে ধরা দেখা মেলে ছোট্ট কবীরের। তার চোখে ছিল লাল রঙের সান্টা টুপি দেওয়া চশমা। শার্টের পকেটে সুতো দিয়ে একটি ক্রিসমাস ট্রি করা ছিল।
অন্যদিকে, দাদার মতো একই পোশাকে সেজে ছিল ছোট্ট কাব্য। সে আবার মিষ্টি একটা হেয়ার ব্যান্ডে সেজেছিল। তবে তাঁদের পোশাকে সব থেকে বেশি যা নজর কেড়েছে তা হল খুদেদের নাম। তাঁদের শার্টের পিছনে সাদা রঙের সুতো দিয়ে তাঁদের নাম লেখা ছিল। তাছাড়াও এই ভিডিয়োয় দেখা মেলে স্বস্ত্রীক রঞ্জিত মল্লিকের। অভিনেতার পরনে ছিল হলুদ রঙের পাঞ্জাবি তার সঙ্গে মাথায় সান্টা টুপিও পরেছিলেন। অন্যদিকে, দীপা মল্লিক পরেছিলেন ফ্লোরাল প্রিন্টের একটি টপ ও কালো জিন্স। সব মিলিয়ে জমজমাট ভাবে ক্রিসমাস উদযাপন করলেন টলি কুইন কোয়েল।
প্রসঙ্গত, টলিউডে ডেবিউয়ের ১০ বছর পর ২০১৩ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন কোয়েল মল্লিক। প্রযোজক নিসপাল সিং-এর সঙ্গে বেঁধেছিলেন গাঁটছড়া। বর্তমানে তাঁরা দুই সন্তানের মা-বাবা। ছেলে কবীরের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর, আর মেয়ে কাব্যার বয়স মাত্র ১।
আপাতত সংসার আর নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত কোয়েল। ২০২৫ সালে পরপর দুটো ছবি মুক্তি পেল কবীর-কাব্যার মাম্মার। প্রথমে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে, ভাইফোঁটা-র সময় মুক্তি পায় স্বার্থপর। আর এখন বড়দিনে হলে এল ‘এক খুনীর সন্ধানে মিতিন মাসি’। মহিলা গোয়েন্দা মিতিন মাসি সিরিজের তৃতীয় কিস্তি এটি। আর ‘এক খুনীর সন্ধানে মিতিন মাসি’ মুখোমুখি দেব-মিঠুনের ‘প্রজাপতি ২’ আর সৃজিত মুখোপাধ্য়ায়ের ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ ছবির।
