চুল বাঁধতে বাঁধতে রান্না কেন, করা যায় রহস্যের কিনারাও! অ্যাকশন মোডে ‘মিতিন’

    মাত্র ২ দিন আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল কোয়েল মল্লিক অভিনীত মিতিন মাসি একটি খুনের সন্ধানে ছবির অফিসিয়াল পোস্টার এরপর ঘোষণা করা হয় ২১ নভেম্বর মুক্তি পাবে ছবির অফিসিয়াল টিজার। সেই কথা মতই অবশেষে মুক্তি পেল কোয়েলের আগামী ছবির টিজার।

    Published on: Nov 21, 2025 3:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    মাত্র ২ দিন আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল কোয়েল মল্লিক অভিনীত ‘মিতিন মাসি একটি খুনের সন্ধানে’ ছবির অফিসিয়াল মোশন পোস্টার। এরপর ঘোষণা করা হয় ২১ নভেম্বর মুক্তি পাবে ছবির অফিসিয়াল টিজার। সেই কথা মতই অবশেষে মুক্তি পেল কোয়েলের আগামী ছবির টিজার।

    অ্যাকশন মোডে মিতিন
    টিজার প্রসঙ্গে

    টিজার শুরু হতেই বোঝা যায়, শুধু একটি ডিটেকটিভ ছবি নয় আদ্যপ্রান্ত একটি অ্যাকশন প্যাকড ছবি হতে চলেছে এই সিনেমাটি। মহিলা গোয়েন্দা হিসেবে মিতিন মাসি চিরকালই পাঠকদের কাছে ভীষণ পছন্দের একটি চরিত্র, আর সেই চরিত্র যখন কোয়েল মল্লিকের অভিনয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তা যে আরও কিছুটা জনপ্রিয়তা পায় তা বলাই বাহুল্য।

    বহুদিন বাদে আবার এই সিনেমার মাধ্যমে একেবারে অ্যাকশন ফর্মে ফিরে এসেছেন কোয়েল। ‘যে রাঁধে সে চুল বাঁধে’ এই প্রবাদকে মিথ্যে করে দিয়ে কোয়েল বলে ওঠেন ‘যে দাড়ি কামায় সেও রাঁধে তো’! এখানেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে নিমেষে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় মিতিন ওরফে কোয়েল।

    গল্পের এক মহিলার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যান পরে জানা যায় তিনি খুন হয়ে গিয়েছেন। গল্পে সাহেব চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রটি খুন হয়ে যায় কিন্তু কেন হঠাৎ তিনি খুন হয়ে যান সেটা অধরা থেকে যায়। তবে এই খুনের কিনারা করতে গিয়ে জানা যাবে এর পেছনে রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি রহস্য। একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প নাকি আরও ভয়ংকর কিছু লুকিয়ে রয়েছে এর নেপথ্যে, সেটাই খুঁজে বার করবে মিতিন।

    এই সিনেমায় কোয়েল ছাড়া অভিনয় করবেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়,অরিজিৎ গুহ, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখা চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ দত্ত, গৌরব চক্রবর্তী, দুলাল লাহিড়ি, শাতাফ ফিগার, রোশনি ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে।

    আগামী বড়দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে এই ছবিটি। ওই একই সময় বড় পর্দায় মুক্তি পাবে দেব অভিনীত ‘প্রজাপতি ২’ এবং ‘লহ গৌরাঙ্গ রে’। দুর্গাপুজোর মতো আগামী বড়দিনেও একাধিক ছবি একসঙ্গে মুক্তি পাওয়ায় কোনও সমস্যা তৈরি হবে কিনা সেটা সময় বলতে পারবে।

