Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বন্দুক হাতে পুরনো অবতারে ফিরছেন কোয়েল, সত্যের সন্ধানে মিতিনের নতুন অভিযান

    দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর বেশ কিছুদিন বড় পর্দা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন কোয়েল মল্লিক। তবে এবার দুই সন্তান যখন কিছুটা বড় হয়ে গিয়েছে, তখন আবার পুরোদমে বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন কোয়েল। কিছুদিন আগেই স্বার্থপর ছবির অসামান্য সফলতা প্রমাণ করে দিয়েছে কোয়েল এখনও নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন আগের মতোই।

    Published on: Nov 19, 2025 1:58 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর বেশ কিছুদিন বড় পর্দা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন কোয়েল মল্লিক। তবে এবার দুই সন্তান যখন কিছুটা বড় হয়ে গিয়েছে, তখন আবার পুরোদমে বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন কোয়েল। কিছুদিন আগেই ‘স্বার্থপর’ ছবির অসামান্য সফলতা প্রমাণ করে দিয়েছে কোয়েল এখনও নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন আগের মতোই।

    সত্যের সন্ধানে মিতিনের নতুন অভিযান
    সত্যের সন্ধানে মিতিনের নতুন অভিযান

    এবার এই বছরের বড়দিনেই আসতে চলেছে কোয়েল মল্লিকের দ্বিতীয় ছবি ‘মিতিন একটি খুনির সন্ধানে’। খুব সম্প্রতি ছবির নাম প্রকাশ্যে এনে কোয়েল বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছিলেন যেখানে দেখা গিয়েছিল আগামী ছবির প্রমোশন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত তিনি। কোয়েলের সঙ্গে ছবিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর স্বামী নিসপাল সিংকে। ছিলেন ছবির পরিচালক অরিন্দম শীলও।

    আরও পড়ুন: ‘খুব ভালো ভাগ্য থাকলে তবেই... ‘, ’ওয়েটিং রুম’ কতটা সমৃদ্ধ করল শুভশ্রীকে?

    এবার প্রকাশ্যে এল কোয়েলের নতুন ছবির অফিসিয়াল মোশন পোস্টার। যদিও গতকালই ঘোষণা করা হয়েছিল যে ১৯ নভেম্বর সকাল ১১ টায় অফিসিয়াল মোশন পোস্টার মুক্তি পাবে, সেই ঘোষণা অনুযায়ী সময় মতই প্রকাশ্যে আনা হল কোয়েলের নতুন লুক।

    গল্পে এক মহিলার স্বামী হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে যান। স্বামীর খোঁজ না পেয়ে মিতিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ওই মহিলা। এরপরই জানা যায় মহিলার স্বামী খুন হয়ে গিয়েছে। খুনের কিনারা করতে গিয়ে জানা যায় এর ভেতর রয়েছে আরো অনেক রহস্য। গল্পের প্রতিটি মোড়ে রয়েছে এমন অনেক চমক যা দর্শকদের ভালো লাগবেই।

    পোস্টার প্রসঙ্গে

    মোশন পোস্টারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি ছাই ছাই রঙের শাড়ি পরে খোলা চুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কোয়েল। হাতে বন্দুক, চোখে চশমা, চাহনিতে বুদ্ধিদীপ্ততা। ছবির নেপথ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি পুরনো ভগ্নপ্রায় বাড়ি এবং দুই দিকে দুটি ট্রাম।

    নিচে লাল রঙে বড় বড় করে লেখা মিতিন, নিচে ছোট করে লেখা একটি খুনির সন্ধানে। অরিন্দম শীল পরিচালিত এই ছবিটি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে তৈরি করা। সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

    প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে প্রথম মুক্তি পায় কোয়েলের ‘মিতিন মাসি’। ২০২৩ সালে এই রহস্যময় গোয়েন্দা, গল্পের দ্বিতীয় ভাগ মুক্তি পাই যার নাম ছিল ‘জঙ্গলে মিতিন মাসি’। দুটি ছবিই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে তৈরি করা হয়েছিল। এবার পালা তৃতীয় পর্বের।

    আরও পড়ুন: 'আপনাদের জন্যই জোকার সাজি... ', জিতুর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান অভ্রজিতের

    প্রথম সিনেমাটি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘হাতে মাত্র তিনটে দিন’ গল্প অবলম্বনে তৈরি করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় সিনেমাটি তৈরি করা হয়েছিল ‘সারাণ্ডায় শয়তান’ গল্প অবলম্বনে। ফেলুদা এবং ব্যোমকেশের মতো মিতিন মাসিও যে বাঙালি গোয়েন্দা প্রেমিকদের কাছে একটি পছন্দের গোয়েন্দা চরিত্র, সেটা বলাই বাহুল্য।

    News/Entertainment/বন্দুক হাতে পুরনো অবতারে ফিরছেন কোয়েল, সত্যের সন্ধানে মিতিনের নতুন অভিযান
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes