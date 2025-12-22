Edit Profile
    'কমেন্টের প্রথম দু একটা শব্দ দেখেই... ', ট্রোলারদের সামলাতে কী করেন কোয়েল?

    সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে যেটি সবথেকে বেশি মানুষকে বিব্রত করে সেটি হল যথেচ্ছ কটুক্তি। কোনও ব্যক্তির ভিডিও অথবা ছবি পছন্দ না হলেই কমেন্ট বক্সে একের পর এক নোংরা ভাষায় আক্রমণ করা হয় সেই ব্যক্তিকে। এই কটাক্ষের বেশি সম্মুখীন হতে হয় তারকাদের।

    Published on: Dec 22, 2025 1:01 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ট্রোলারদের সামলাতে কী করেন কোয়েল?
    কোনও ছবি অথবা কোনও ভিডিও যদি পছন্দসই না হয় তখনই কমেন্ট বক্সে ধেয়ে আসে একের পর এক কটাক্ষ। বলিউড হোক অথবা টলিউড সর্বত্র একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা এইভাবে কটাক্ষ করেন তাদের কীভাবে সামলান কোয়েল মল্লিক?

    কোয়েল মল্লিক এমন একজন অভিনেত্রী যাকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কেমন ভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিং হয়নি। নিজের জীবন ভীষণ ব্যক্তিগত রাখতে পছন্দ করেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তেমন ভাবে ছবিও পোস্ট করেন না যা দেখে মানুষ কোনও মন্তব্য করতে পারবে। এক কথায় বলা চলে, কোয়েল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভীষণ আনসোশ্যাল।

    কিন্তু সহকর্মীদের যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষ করা হয় তা নিয়ে খুবই চিন্তিত কোয়েল। অভিনেত্রী বলেন, ‘কমেন্ট বক্সে যারা মন্তব্য প্রকাশ করেন তাদের প্রথম কয়েকটা শব্দ দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন যে তারা কতটা অসুস্থ মানসিকতার মানুষ। নিজের জীবনে ডিপ্রেশন থেকেই তারা এই সমস্ত কথা বলে।’

    নিউজ এইট্টিন বাংলাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে কোয়েল মল্লিক বলেন, ‘আমার মনে হয় যারা কমেন্ট করছেন তাদের যতটা ইগনোর করা যায় ততই ভালো। এই সমস্ত কমেন্টের যদি উত্তর না দেওয়া যায় তাহলে ব্যাপারটা আর পরবর্তীকালে কন্টিনিউ হতে পারে না। তাই আমার মনে হয় এই কমেন্ট বক্সে যে যাই বলুক না কেন তাতে পাত্তা না দেওয়াই উচিত।’

    প্রসঙ্গত, আগামী বড়দিনে মুক্তি পেতে চলেছে কোয়েল মল্লিক অভিনীত ‘মিতিন মাসি: একটি খুনির সন্ধানে’। মাঝে বেশ কয়েক বছর বিরতির পর আবার তিনি স্বার্থপর ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় ফিরেছেন আর প্রথম ছবিতেই মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি।

    ‘স্বার্থপর’ ছবিতে একজন শান্ত বোনের চরিত্রে অভিনয় করার পর এবার কোয়েলকে দেখতে পাওয়া যাবে একজন বাঙালি গোয়েন্দা চরিত্রে। যদিও এই প্রথমবার নয়, এর আগেও মিতিন মাসি চরিত্রটি নিয়ে দুটি ছবি মুক্তি পেয়েছে যা বক্স অফিসে দুর্দান্ত ফলাফল করেছিল।

