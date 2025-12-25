Edit Profile
    Koel Love Story: দুই ফুটফুটে বাচ্চার মা-বাবা! জানেন কি কীভাবে নিসপালের প্রেমে পড়েছিলেন কোয়েল?

    বড়দিনে মুক্তি পেয়েছে কোয়েলের ‘এক খুনীর সন্ধানে মিতিন মাসি’। মহিলা গোয়েন্দার চরিত্রে ফের একবার তিনি বড় পর্দায়। এমনিতে বড়ই চুপচাপ। শান্ত। মিষ্টি স্বভাবের কোয়েল আর নিসপালের প্রেম কীভাবে হয়েছিল?

    Published on: Dec 25, 2025 11:30 AM IST
    By Tulika Samadder
    টলিউডে ডেবিউয়ের ১০ বছর পর ২০১৩ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন কোয়েল মল্লিক। প্রযোজক নিসপাল সিং-এর সঙ্গে বেঁছেছিলেন গাঁটছড়া। বর্তমানে তাঁরা দুই সন্তানের মা-বাবা। ছেলে কবীরের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর, আর মেয়ে কাব্যার বয়স মাত্র ১।

    কীভাবে প্রেম হয় কোয়েল আর নিসপালের?
    কেরিয়ারের শুরুতে জিতের সঙ্গে নাম জুড়েছিল কোয়েলের। যদিও দুজনের কেউই কখনো মুখ খোলেননি। এমনকী, বিতর্ক উড়িয়ে জিত-মোহনার বিয়েতেও অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন কোয়েল। জানেন কি, কীভাবে শুরুয়াত হয়েছিল নিসপাল আর কোয়েলের প্রেমের?

    শোনা যায়, ১৯৯৯ সালে রঞ্জিৎ মল্লিকের কাছে একটি ছবির প্রস্তাব নিয়ে যান নিসপাল। আর তখনই কোয়েলের সঙ্গে হয় প্রথম আলাপ। যদি তখন তা শুধু আলাপেই আটকে থাকে। গল্প এগোয় অনেক পড়ে। ২০০৫ সালে কোয়েলকে ‘আই লভ ইউ’ নামে একটি ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন নিসপাল। সে ছবি কোনোদিন তৈরি না হলেও নিসপালের বন্ধুত্বে রং লাগে। ধীরে ধীরে গভীর হয় সম্পর্ক। দানা বাঁধে প্রেম। প্রায় ৭ বছর সম্পর্কে থাকার পর দুজনে যান ছাদনাতলাতে।

    একসময় টলিপাড়ার হিট জুটি ছিলেন কোয়েল আর জিৎ। শোনা যায়, নাটের গুরু ছবিতে কাজ করার সময়ই নাকি কোয়েলকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলেন জিৎ। তবে সেই সময় অভিনেত্রী মানা করে দেন। এরপর সাত পাকে বাঁধা-তে কাজ করার সময় কোয়েলও মন দিয়ে ফেলেন জিৎকে। কিন্তু, পরিণতি পায়নি কখনোই এই সম্পর্ক। টলিপাড়ায় কানাঘুষো অবাঙালি জিতকে পছন্দ ছিল না রঞ্জিত মল্লিকের। বাবার অমতে সম্পর্ক টেনে নিয়ে যেতে চাননি কোয়েলও।

    আপাতত সংসার আর নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত কোয়েল। ২০২৫ সালে পরপর দুটো ছবি মুক্তি পেল কবীর-কাব্যার মাম্মার। প্রথমে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে, ভাইফোঁটা-র সময় মুক্তি পায় স্বার্থপর। আর এখন বড়দিনে হলে এল ‘এক খুনীর সন্ধানে মিতিন মাসি’। মহিলা গোয়েন্দা মিতিন মাসি সিরিজের তৃতীয় কিস্তি এটি। আর ‘এক খুনীর সন্ধানে মিতিন মাসি’ মুখোমুখি দেব-মিঠুনের ‘প্রজাপতি ২’ আর সৃজিত মুখোপাধ্য়ায়ের ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ ছবির।

