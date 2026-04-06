ঝরঝরে উচ্চারণ! লাল-সাদা শাড়ি, দিল্লির রাজ্যসভায় খাঁটি বাংলায় শপথ নিলেন কোয়েল

ঝরঝরে উচ্চারণ! লাল-সাদা শাড়ি, দিল্লির রাজ্যসভায় খাঁটি বাংলায় শপথ নিলেন কোয়েল
লাল পাড়ের সাদা শাড়িতে রাজ্যসভায় দেখা গেল কোয়েলকে। মেকআপহীন চেহারা। গলায় সোনার মোটা চেইন। একেবারে খাঁটি সাধু বাংলায় শপথ নিলেন কোয়েল মল্লিক।
সোমবার রাজ্যসভায় শপথ গ্রহণ করলেন টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। এদিন রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন মোট ১৯ জন। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা এবং মহারাষ্ট্র থেকে সাংসদ-রা এদিন শপথ নেন। বাংলা থেকে কোয়েল ছাড়াও শপথ নিলেন বাবুল সু্প্রিয়, রাজীব কুমার, মেনকা গুরুস্বামী এবং বিশ্বজিৎ সিংহ। কোয়েলের শপথ উপলক্ষে এ দিন তাঁর সঙ্গে সংসদে হাজির ছিলেন তাঁর বাবা-মা।
লাল পাড়ের সাদা শাড়িতে দেখা গেল কোয়েলকে। মেকআপহীন চেহারা। গলায় সোনার মোটা চেইন। একেবারে খাঁটি সাধু বাংলায় শপথ নিলেন অভিনেত্রী। কোয়েল বলেন, ‘আমি রুক্মিণী মল্লিক, রাজ্যসভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়া, সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্তিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব।’
প্রসঙ্গত, টলিউডের অন্যতম চর্চিত নায়িকা কোয়েল মল্লিক। তাঁর কেরিয়ারের বয়স ২২ বছর। কিন্তু সেভাবে কোনও বিতর্ক ছুঁতে পারেনি টলিকুইনকে। এত বছর ধরে কোনওদিন রাজনীতির রঙ গায়ে লাগাননি কোয়েল। যদিও বরাবরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের স্নেহধন্যা তিনি। এমনকী মমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রঞ্জিত মল্লিকেরও।
প্রসঙ্গত মাসখানেক আগে, উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায় হাজির হয়েছিলেন রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে। সেইসময়ই শোরগোল পড়েছিল। তবে কি এবার রাজনীতির ময়দানে আসছেন রঞ্জিত মল্লিক এবং কোয়েল মল্লিক? উত্তর সেইসময় অধরাই ছিল। কোয়েল সরাসরি রাজনীতির ময়দানে না এলেও রাজনীতির রঙ এবার তাঁর কেরিয়ারে লাগল। ২০২১-এর উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবক-ও ছিলেন কোয়েল মল্লিকের স্বামী তথা প্রযোজক নিসপাল সিং রানে। মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে মমতা নিজেই নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে নিসপাল সিং রানের পরিচয় করিয়েছিলেন ‘ও অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের স্বামী' বলে।
তবে অভিনয় কেরিয়ারের পাশাপাশি, কোয়েল চুটিয়ে সংসারও করছেন। নিসপাল ঘরণী দুই সন্তানের মা। ছেলে কবীরের বয়স মাত্র ৬ বছর। আর কোয়েল কন্যা কাব্যার বয়স মাত্র দুই। কোয়েলের দুই সন্তানই ভালোবাসা পায় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে। এখন দেখার, রাজনীতি, কেরিয়ার, সংসার তিনটে কীভাবে সামলান তিনি।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More