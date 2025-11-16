Edit Profile
    স্বামী-সন্তানকে নিয়ে অমৃতসর পাড়ি দিলেন কোয়েল, চেনালেন শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের

    চলতি বছরের দূর্গাপুজোয় মেয়েকে প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন কোয়েল মল্লিক। জানিয়েছিলেন মেয়ের নাম রেখেছেন কাব্য। ছেলে কবিরের সঙ্গে মিলিয়েই মেয়ের নাম রেখেছেন তিনি। কোয়েলের কোলে ছোট্ট কাব্যকে দেখে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন ভক্তরা।

    Published on: Nov 16, 2025 4:32 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    চলতি বছরের দূর্গাপুজোয় মেয়েকে প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন কোয়েল মল্লিক। জানিয়েছিলেন মেয়ের নাম রেখেছেন কাব্য। ছেলে কবিরের সঙ্গে মিলিয়েই মেয়ের নাম রেখেছেন তিনি। কোয়েলের কোলে ছোট্ট কাব্যকে দেখে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন ভক্তরা।

    স্বামী সন্তানকে নিয়ে অমৃতসর পাড়ি দিলেন কোয়েল
    স্বামী সন্তানকে নিয়ে অমৃতসর পাড়ি দিলেন কোয়েল

    দুর্গাপুজোর পরেই মুক্তি পেয়েছিল কোয়েলের ছবি ‘স্বার্থপর’। পুজোয় হাই প্রোফাইল সিনেমাগুলি যখন একে অপরের সঙ্গে লড়াইতে ব্যস্ত, তখন চুপিসারে সকলের মনে জায়গা করে নেন কোয়েল। প্রমাণ করে দেন, তিনি এখনও ফুরিয়ে যাননি।

    আরও পড়ুন: ‘স্বার্থপর’ ছবির পর এবার খুনির সন্ধানে কোয়েল, কবে আসছে নতুন ছবি?

    খুব সম্প্রতি আগামী ছবির কথাও প্রকাশ্যে আনেন অভিনেত্রী। আবার বড় পর্দায় মিতিন মাসিকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন ভক্তরা। তবে এবার শুধু অভিনেত্রী হিসেবে নয়, একজন বাধ্য বৌমার রূপে ধরা দিলেন কোয়েল মল্লিক।

    স্বামী সন্তান এবং শ্বশুরবাড়ির সকলকে নিয়ে এবার অমৃতসর পাড়ি দিলেন কোয়েল মল্লিক। অমৃতসরের গোল্ডেন টেম্পেল থেকে পোস্ট করলেন বেশ কয়েকটি ছবি। প্রথম ছবিতেই দুই সন্তান এবং স্বামীকে নিয়ে ছবি পোস্ট করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। ছোট্ট কাব্যকে দেখা যায় বাবার কোলে দাঁড়িয়ে বাধ্য মেয়ের মতো ছবি তুলতে।

    তবে এই পোস্টে যেটি সবথেকে বড় চমক সেটি হল কোয়েল মল্লিকের শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেককে দেখা গিয়েছে একটি ছবিতে। শশুর, শাশুড়ি, দিদি-শাশুড়ি এবং দাদাশশুর ও একমাত্র ননদকে নিয়ে ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। গোটা পরিবারের যে ভীষণ আদরের গোয়েল, তা প্রতিটি ছবি থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

    অমৃতসরের মন্দিরে নিজের মতো খেলতে দেখা যায় কাব্য এবং কবিরকে। ছোট্ট কাব্য যেন অবিকল বাবার প্রতিচ্ছবি। যদিও কেউ কেউ আবার তাকে রঞ্জিত মল্লিকের ডুপ্লিকেট বলেও দাবি করেছেন। একটি সাদা ফুল ফুল জামা এবং মাথায় গোলাপি রঙের ফেট্টি বেঁধে দুষ্টুমি করতে দেখা যায় তাকে।

    আরও পড়ুন: শাড়ি বিতর্কই পাল্টে দিল ভাগ্য! ঋজুর ভাইরাল মন্তব্য এবার ছবির পর্দায়

    হলুদ পাঞ্জাবিতে কবিরকেও যেন দেখতে লাগছিল ভীষণ মিষ্টি। বহুদিন পর শশুর বাড়ির সকলকে নিয়ে একটা সুন্দর সময় কাটাতে পেরে খুশি অভিনেত্রীও। ছবিগুলি পোস্ট করতেই কেউ কেউ কোয়েলের মার্জিত পোশাক এবং সৌন্দর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কেউ কেউ আবার কোয়েলের দুই সন্তানকে ভালোবাসা জানিয়েছেন।

