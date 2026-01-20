Edit Profile
    অপেক্ষার অবসান! ফিরছে বরুণ সোবতির 'কোহরা সিজন ২', প্রকাশ্যে এল মুক্তির তারিখ

    প্রথম সিজনে পুলিশের চরিত্রে বরুণ সোবতির অনবদ্য অভিনয় আজও দর্শকদের মনে গেঁথে আছে। দ্বিতীয় সিজনেও অমরিন্দর সিং-এর ভূমিকায় ফিরছেন বরুণ। তবে এবারের সিজনে বড় চমক হলো ভার্সেটাইল অভিনেত্রী মোনা সিং-এর যুক্ত হওয়া।

    Published on: Jan 20, 2026 12:16 PM IST
    By Suman Roy
    ২০২৩ সালে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ঝড় তুলেছিল নেটফ্লিক্সের অরিজিনাল সিরিজ 'কোহরা'। পাঞ্জাবের গ্রামের প্রেক্ষাপটে এক খুনের রহস্য সমাধানের সেই টানটান গল্প দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর এবার ফিরছে এই সিরিজের দ্বিতীয় সিজন। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে নেটফ্লিক্সে শুরু হচ্ছে এই নতুন তদন্তের রহস্য উন্মোচন।

    নতুন সিজনে বড় চমক: বরুণ সোবতির সাথে মোনা সিং

    প্রথম সিজনে পুলিশের চরিত্রে বরুণ সোবতির অনবদ্য অভিনয় আজও দর্শকদের মনে গেঁথে আছে। দ্বিতীয় সিজনেও অমরিন্দর সিং-এর ভূমিকায় ফিরছেন বরুণ। তবে এবারের সিজনে বড় চমক হলো ভার্সেটাইল অভিনেত্রী মোনা সিং-এর যুক্ত হওয়া। মোনা সিং এবং বরুণ সোবতির এই নতুন কেমিস্ট্রি এবং তদন্তের লড়াই দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন ভক্তরা।

    কী থাকছে কোহরা সিজন ২-তে?

    পরিচালক সুদীপ শর্মা এবং রণদীপ ঝা এবারও পাঞ্জাবের সেই ধূসর এবং রহস্যময় আবহ ধরে রেখেছেন। টিজার এবং পোস্টার থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এবারের গল্পে একটি নতুন অপরাধ এবং তার সাথে জড়িয়ে থাকা পারিবারিক জটিলতা ফুটে উঠবে। কোহরা মানেই কেবল মার্ডার মিস্ট্রি নয়, বরং মানুষের মনের জটিল অন্ধকার দিকগুলোকে তুলে ধরা—দ্বিতীয় সিজনেও সেই ধারাই বজায় থাকবে।

    ওটিটি প্রেমীদের উত্তেজনা

    নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়া তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই খবরটি শেয়ার করার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই পড়ে গিয়েছে। প্রথম সিজনটি কেবল ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসা কুড়িয়েছিল। তাই দ্বিতীয় সিজন নিয়ে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে।

    আপনি কি তৈরি পাঞ্জাবের সেই হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে নতুন এক খুনের রহস্যের গভীরে ডুব দিতে? তাহলে ক্যালেন্ডারে ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখটি দাগিয়ে রাখুন!

