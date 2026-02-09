Sujoy-Arijit: অরিজিৎ-অনুষ্কার কনসার্টে সুজয়কে চূড়ান্ত অপমান! ১ ঘণ্টা আগে সঞ্চালনা থেকে বাদ, হারালেন মেজাজ

Edit Profile
    অনুষ্কার অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত অব্যবস্থা! উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে অপমানের অভিযোগ তুলে সরব সুজয় প্রসাদ। কী ঘটেছে?

    Published on: Feb 09, 2026 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সঞ্চালনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাঁকে। পারিশ্রমিকও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল আগেভাগে। কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত সেতার শিল্পী অনুষ্কা শঙ্করের অনুষ্ঠানের ঠিক এক ঘণ্টা আগে তাঁকে জানানো হল, তিনি মঞ্চে উঠতে পারবেন না। শহরের এক নামী আয়োজক সংস্থার বিরুদ্ধে এমনই চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব ও সমন্বয়হীনতার অভিযোগ তুললেন বাচিক শিল্পী তথা অভিনেতা সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। হ্যাঁ, রবিবাসরীয় রাতে যখন অরিজিত-অনুষ্কার যুগলবন্দি দেখে ঘোরে আচ্ছন্ন বাঙালি, তখনই বোমা ফাটালেন সুজয়।

    অরিজিৎ-অনুষ্কার কনসার্টে সুজয়কে চূড়ান্ত অপমান! ১ ঘণ্টা আগে সঞ্চালনা থেকে বাদ, হারালেন মেজাজ
    শঙ্কর পরিবারের নম্বর জোগাড় থেকে আইডিয়া— সব দিয়েও ব্রাত্য সুজয়?

    সুজয় প্রসাদ জানিয়েছেন, রক্তিম পাল চৌধুরী ও কৌস্তভ দত্ত নামে আয়োজকদের তরফে তাঁকে এই অনুষ্ঠানের ‘মাস্টার অফ সেরিমনি’ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। শিল্পী কেবল পেশাদার হিসেবেই নয়, বরং ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে শঙ্কর পরিবারের সদস্যদের ফোন নম্বর জোগাড় করে দেওয়া থেকে শুরু করে অনুষ্ঠানের নানা পরিকল্পনা সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি তাঁর মেয়ে তথা ম্যানেজার মেহেন্দি চক্রবর্তীও আয়োজকদের স্বেচ্ছায় সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এত কিছুর প্রতিদান জুটল চরম অসম্মানে।

    ‘কমিউনিকেশন ডিরেক্টিভ’-এর অজুহাত?

    সুজয়ের অভিযোগ, অনুষ্ঠানের ঠিক এক ঘণ্টা আগে তাঁকে বলা হয় অনুষ্কার টিমের নির্দেশ অনুযায়ী কোনও সঞ্চালক রাখা যাবে না। অথচ শিল্পীর দাবি, আয়োজকরা এই নির্দেশের কথা আগে থেকে জানলেও তাঁকে জানানোর ন্যূনতম সৌজন্যবোধ দেখাননি। ক্ষুব্ধ সুজয় সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের। জনসমক্ষে যে সম্মানহানি এবং মানসিক ট্রমার মধ্যে দিয়ে আমায় যেতে হল, তা অপূরণীয়।’

    ‘পরজীবীদের টপকে যেতে শিখেছি’

    আয়োজকরা সুজয় প্রসাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিলেও, এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে ব্যথিত করেছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রচার পাওয়ার জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতে যাঁরা এই সংস্থার সঙ্গে কাজ করবেন তাঁদের সতর্ক করতেই এই পোস্ট। তিনি লিখেছেন: ‘আমি ভেঙে পড়িনি, তবে আগামীর পথ চলায় আরও সাবধানী হলাম। রাস্তায় ছোটখাটো ধাক্কা আসবেই, কিন্তু তাতে আমার গন্তব্য বদলে যাবে না।’

    অনুরাগীদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা

    বহু অনুরাগী শুধুমাত্র সুজয়ের সঞ্চালনা শুনবেন বলেই ওই মহার্ঘ অনুষ্ঠানের টিকিট কেটেছিলেন। তাঁদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন শিল্পী। একই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, এই বিষয়টি নিয়ে আপাতত কোনও মিডিয়া বাইট বা আলোচনায় বসতে তিনি নারাজ।

