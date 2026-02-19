Saina Vs Nandini: ‘নেপো কিড নয়’, বাবা-মরা সাইনাকে কটাক্ষ সহকর্মী নন্দিনীর বাবার! চটল লাজু ভক্তরা

পর্দার সমীকরণ এবার বাস্তবে! কনে দেখা আলো-র নায়িকা লাজু, পার্শ্ব চরিত্র থেকে দিনে দিনে খলনায়িকা হয়ে উঠছেন বনলতা। বাস্তবেও কি সাইনা-নন্দিনীর সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়? সাম্প্রতিক ঘটনার ঘনঘটা তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে! লাজু-অনুভবের পরকীয়া নিয়ে একটা শ্রেণীর আপত্তি থাকলেও বনলতার চরিত্র কোনওদিনই দর্শকের ভালোবাসা কুড়ায়নি। ইন্ডাস্ট্রিতে জুনিয়র সাইনার পাশে পার্শ্ব নায়িকা হয়ে খানিক অস্বস্তিতে নন্দিনী? এই প্রশ্ন বহুবার তুলেছে দর্শক।
এবার চরম অস্বস্তিকে নন্দিনী দত্ত। কারণ তাঁর বাবা,সন্দীপ দত্তের সাম্প্রতিক ফেসবুক পোস্ট। দিদি নম্বর ১-এর মঞ্চে গিয়ে রচনার সামনে নিজের অনস্ক্রিন চরিত্রকে সতী সাবিত্রী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন নন্দিনী, তা হজম হয়নি লাজবন্তী (লাজু-অনুভব জুটিকে এই নামে ডাকে ফ্য়ানেরা) ভক্তদের। আর এবার দিদি নম্বর ১-এর সেটের একটি ছবি পোস্ট করে নন্দিনীর বাবা লেখেন, ‘নট-নেপো কিড…. অপেক্ষা করুন ভালো কিছুর জন্য’।
সাইনার বয়স সবে ১৫! কনে দেখা আলো অভিষেক কন্যার কেরিয়ারের দ্বিতীয় মেগা। লাজুর চরিত্রে তাঁর পরিণত অভিনয় শুরু থেকেই দর্শকদের মন কেড়েছে। অভিনয় যে তাঁর রক্তে সে কথা নতুন করে বলে দিতে হয় না। কৈশোরের দোরগোড়াতেই বাবাকে হারিয়ে নিজের মতো করে ইন্ডাস্ট্রিতে লড়াই করছে সে। নেপোকিড তকমা নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই, নিজের মুখে সে কথা বলেছেন সাইনা। কিন্তু তা বলে সহকর্মী তথা সিনিয়র নন্দিনীর বাবার তরফে এমন আক্রমণ? লাজু ভক্তরা কিন্তু সহজভাবে নেয়নি সেই পোস্ট।
নন্দিনীর বাবা অবশ্য় ফেসবুক থেকে পোস্টটি মুছে ফেলেন বিতর্ক দানা বাঁধতে। তারপর তাঁর সাফাই, ‘আমি যে বিখ্যাত বাবা নই, সেটা আমি জানি, আমিতো জানি না কারন আমরা খবর রাখি না যে ওদের কি হচ্ছে না হচ্ছে। সোজা মনেই পোস্টটা করেছিলাম, মেয়ে আমাকে ফোন করে বলল যে এটাতে নাকি ঠিক হয়নি দেওয়া।’
গল্পের ট্র্যাক নিয়ে তাঁর ধারণা নেই। সোজা মনেই পোস্ট করেছিলেন তিনি, অহেতুক সাইনাকে জড়িয়ে ব্যাপারকে তিল থেকে তাল করা হচ্ছে, দাবি সন্দীপ বাবুর। ছাড়বার পাত্র নয়, লাজু ভক্তরা। একজন লেখেন, ‘কাকু সোজা মনে বাচ্চা মেয়েটাকে আর তার মৃত বাবাকে চিমটি করলেন। আমাদের সবাইকে এমন সরল হতে হবে’। আরেকজন লেখেন, ‘মোটেই ঠিক কাজ করেননি কাকু’। এই বিতর্কের জল কতদূর গড়ায় এখন সেটাই দেখবার।