    Saina Chatterjee: শাড়ি ছেড়ে শর্টসে লাজু, কার সঙ্গে ডিনার ডেটে সাইনা? উপহারে পেলেন গোলাপের তোড়া!

    অনুভব (সোমরাজ) মাইতির জন্য় কোনও জায়গা নেই। কার হাত ধরে ডেট নাইটে সাইনা? মিলল উপহারও। 

    Mar 17, 2026, 09:30:14 IST
    By Priyanka Mukherjee
    পর্দার রসায়ন পর্দায় থাক, বাস্তব জীবনে সোমরাজের ‘বাস্তব’ আর ‘পর্দার’ প্রেমিকা এখন প্রিয় বন্ধু! জি বাংলার ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকের লাজুক সেই সাইনাকে এবার দেখা গেল একেবারে এক ভিন্ন মেজাজে। তবে এই ডিনার ডেটে নায়ক অনুভব অর্থাৎ সোমরাজ মাইতির কোনো জায়গা ছিল না!

    শাড়ি ছেড়ে শর্টসে লাজু, কার সঙ্গে ডিনার ডেটে সাইনা? উপহারে পেলেন গোলাপের তোড়া!
    সোমরাজের জন্য ‘নো এন্ট্রি’:

    মজার বিষয় হলো, এই আড্ডায় সোমরাজকে একেবারেই পাত্তা দেননি দুই অভিনেত্রী। সাইনা নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মজার ছলে লিখেছেন, ‘না, সবসময় সোমরাজ দার সঙ্গে নয়! আজ আয়ুশী দি আর আমি গার্লস ডেটে গিয়েছিলাম আর সেখানে সোমরাজ দার আসার অনুমতি ছিল না!’ হাসিতে ফেটে পড়ে সাইনা আরও যোগ করেন, তাঁদের এই সময়টা ছিল শুধুই মেয়েলি ব্য়াপার-স্যাপারে ভরপুর।

    লাজুক লুক ছেড়ে গ্ল্যামারাস অবতার:

    ধারাবাহিকের সেই সাধারণ সাজ ছেড়ে সাইনা ধরা দিলেন আধুনিক অবতারে। ডিনার ডেটের জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন স্টাইলিশ স্লিভলেস টপ এবং কালো স্কার্ট।

    আয়ুশীর বিশেষ উপহার ও কৃতজ্ঞতা:

    বন্ধুত্বের এই সুন্দর মুহূর্তকে আরও রঙিন করে তুলেছিলেন আয়ুশী তালুকদার। সাইনাকে তিনি গোলাপের তোড়া উপহার দেন। চমৎকার এই সময় কাটানোর জন্য আয়ুশীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাইনা লেখেন, ‘থ্যাংক ইউ আয়ুশী দি এই চমৎকার সময়টার জন্য।’

    বন্ডিং যখন চোখে পড়ার মতো:

    পর্দার বাইরে দুই অভিনেত্রীর এমন অম্লমধুর সম্পর্ক টলিপাড়ায় বিরল। সোমরাজের অন-স্ক্রিন নায়িকা এবং অফ-স্ক্রিন প্রেমিকার এই গভীর বন্ধুত্ব প্রমাণ করে দেয় যে, প্রফেশনাল লাইফ আর পার্সোনাল বন্ডিং তাঁরা কত সুন্দরভাবে ব্যালেন্স করতে পারেন।

