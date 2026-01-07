লাজুর পড়াশোনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় শাশুড়ি, অনুভব কি নেবে সেই দায়িত্ব?

লাজুর পড়াশোনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় শাশুড়ি, অনুভব কি নেবে সেই দায়িত্ব?
সব যখন ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাচ্ছে তখনই যেন আবার সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে লাজুর জীবনে। জি বাংলার কনে দেখা আলো ধারাবাহিকের গত এপিসোডে দেখানো হয়েছে লাজু নিজের শশুর বাড়িতে জায়গা পেয়েছে। লাজুর এই আনন্দে সবাই খুব খুশি। কিন্তু খুশি হয়েও মন থেকে খুশি হতে পারছে না অনুভব।
অনুভব যে লাজুর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে সে কথা লাজু নিজেও জানে কিন্তু মুখে স্বীকার করতে পারে না। সুদেবের সঙ্গে ঘর করার বড্ড ইচ্ছা লাজুর, তাই অবশেষে যখন সকলে লাজুকে মেনে নেয় তখন সেই আনন্দে অনুভবের বাড়ির সকলকে রান্না করে খাওয়ায় লাজু।
লাজুর জীবন যখন খুব সুন্দর ভাবে এগোচ্ছে ঠিক তখনই প্রকাশ্যে এল নতুন ঝড়। ধারাবাহিকের নতুন প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, মাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে লাজু। সংবাদ মাধ্যমের সামনে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে শ্বশুরবাড়ির কারোর কথা উল্লেখ করে না সে বরং অনুভবকে ধন্যবাদ জানায় লাজু।
লাজুর এই কথা শুনে শাশুড়ি ভীষণভাবে রেগে যায় এবং লাজুকে পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বলেন। অন্যদিকে বনলতা ফোনে লাজুর সাফল্য দেখে খুশি হয় আবার অন্যদিকে চিন্তিত হয় এই ভেবে যে লাজু আগামী দিনে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে কিনা।
বনলতার এই কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ে অনুভব। সে বলে, দরকার হলে লাজুকে শহরে নিয়ে আসবো। কিন্তু বনলতা যে একেবারেই চায় না যে লাজু আবার শহরে ফিরে আসুক। অনুভবকে কিভাবে আটকাবে সে? অনুভব গেলেও কি লাজু আসবে? সুদেব কি আটকাতে পারবে না লাজুকে?
প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিকে প্রথম মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন সাইনা চট্টোপাধ্যায়। সাইনা ছাড়া অভিনয় করছেন নন্দিনী দত্ত, মৈনাক ঢোল, সোমরাজ মাইতি।