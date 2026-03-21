    লাজুকে নিয়ে হাতাহাতি অনুভব- সুদেবের মধ্যে, বনলতাই কী নাড়ল কলকাঠি?

    এতদিন ধরে যেটার আশঙ্কা করেছিল দর্শকরা, অবশেষে সেটাই হল। লাজুকে নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হল অনুভব আর সুদেবের মধ্যে। কিন্তু কেন? তাহলে কী সুদেব আন্দাজ করেছে অনুভবের মনের কথা? নতুন প্রমো অন্তত সেটাই বলছে।

    Mar 21, 2026, 22:00:15 IST
    By Swati Das Banerjee
    এতদিন ধরে যেটার আশঙ্কা করেছিল দর্শকরা, অবশেষে সেটাই হল। লাজুকে নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হল অনুভব আর সুদেবের মধ্যে। কিন্তু কেন? তাহলে কী সুদেব আন্দাজ করেছে অনুভবের মনের কথা? নতুন প্রমো অন্তত সেটাই বলছে।

    লাজুকে নিয়ে হাতাহাতি অনুভব- সুদেবের মধ্যে, বনলতাই কী নাড়ল কলকাঠি?
    লাজুকে নিয়ে হাতাহাতি অনুভব- সুদেবের মধ্যে, বনলতাই কী নাড়ল কলকাঠি?

    ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকের নতুন প্রমো ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, অনুভবের বাড়ি থেকে লাজুকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে সুদেব। কিন্তু অন্যদিকে লাজু কিছুতেই রাজি হয় না সুদেবের সঙ্গে যেতে কারণ সে বলে তার কলেজে এক্সট্রা ক্লাস আছে। এই কথা শুনে সুদেব রেগে যায়। সে বলে, এক্সট্রা ক্লাস করতে হবে না। লাজু যেন তার সঙ্গে গ্রামে ফিরে যায়।

    সুদেবকে এমন কথা বলতে শুনে এগিয়ে আসে অনুভব। সে সুদেবকে বলে, লাজুর কলেজে এক্সট্রা ক্লাস রয়েছে। সংসার করার জন্য এই ক্লাস তাকে দেওয়া হয় না, পড়াশোনা করার জন্য দেওয়া হয় তাই সে বাড়ি যেতে পারবে না। অনুভবের এই কথা শুনেই হঠাৎ করে রেগে যায় সুদেব।

    লাজুর ব্যাপারে অনুভব কিছু কথা বলুক সেটা সে একেবারেই পছন্দ করে না বলে জানিয়ে দেয় পরিষ্কার। এরপর বনলতাকে সুদেব বলে, অনুভব যেন অন্যের বউ নিয়ে কথা না বলতে আসে। সুদেবের মুখে এই কথা শুনেই রেগে যায় অনুভব। হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় দুজনের মধ্যে। লাজুক ছাড়ানোর চেষ্টা করেও যেন পেরে ওঠে না।

    এই গোটা প্রমোয় একমাত্র বনলতাকে দেখলেই বোঝা যায়, সে আগে থেকেই সবকিছু জানত। তাহলে এইটুকু স্পষ্ট, অনুভবকে লাজুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সেই কলকাঠি নেড়েছে। সুদেবকে সে এমন কিছু বলেছে, যার জন্য সোজা অনুভবের বাড়িতে চলে আসে সুদেব।

    সুদেবের রণমূর্তি দেখে যেভাবে ঘাবড়ে যায় লাজু, তাতে করে আগামী দিনে সে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে কিনা সেটাই এখন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যদি সে শশুরবাড়িতে চলেও যায় সে ক্ষেত্রেও সে আবার শহরে ফিরে আসতে পারবে কিনা, সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। সব মিলিয়ে ধারাবাহিকের নতুন যে প্রমো মুক্তি পেল তাতে লাজুর জন্য বেশ চিন্তিত দর্শকরা।

