সুদেবের হাতে চড় খেয়ে ঘর ছাড়ল লাজু, তাহলে কি আবার অনুভবের কাছে ফিরবে সে?
বিয়ের পর থেকেই লাজুর জীবন যেন দোলাচলে দুলছে। যে মানুষটাকে বিশ্বাস করে সে বিয়ে করে, বিয়ের পর তার জীবন সঙ্গী পাল্টে যায়। পরে আবার সে ফিরে যেতে পারে নিজের সংসারে। সবকিছু মানিয়ে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল লাজু কিন্তু বারবার সেই পথে তৈরি হচ্ছে বাধা।
লাজুর প্রতি অনুভবের প্রচন্ড ভালবাসা কিছুতেই সে উপেক্ষা করতে পারছে না অন্যদিকে নিজের ঘর সংসারকেও ভালবাসে সে। এদিকে অনুভবের সঙ্গে লাজুর মেলামেশা একেবারেই পছন্দ করে না সুদেব। এই সবকিছুর মধ্যেই একদিন গাড়ি করে লাজুর শ্বশুরবাড়ি লাজুকে পৌঁছে দেয় অনুভব, যা দেখে ফেলে সুদেব।
বাড়িতে ঢুকতেই সুদেব লাজুকে অপমান করতে শুরু করে। এমনকি গায়ে হাত তোলে সে। এর আগেও হাজার অপমানিত হয়েছে লাজু কিন্তু স্বামীর থেকে এই অপমান এসে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ঘর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে।
লাজু বাড়ি ছাড়ার কথা বললে এক কথায় রাজি হয়ে যায় সুদেব। যে লাজুকে একদিন সে খুব ভালবেসেছিল, আজ তার ঘর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না সুদেবকে। অন্যদিকে সুদেবের মা-ও চায় যাতে লাজু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।
কিন্তু সংসার ছেড়ে কোথায় যাবে লাজু? আবার কি অনুভবের বাড়িতেই উঠবে সে? যদি সেটাই হয় তাহলে কি এবার অনুভবের বাড়ির সকলে মেনে নিতে পারবে লাজুকে? সব থেকে বড় কথা, অনুভবের বাড়িতে রয়েছে বনলতা, যে কিছুতেই লাজুকে মেনে নিতে পারবে না। তাহলে? কোন দিকে এগোবে লাজুর জীবন?
‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকের এই নতুন প্রমো দেখে কিন্তু বেশ খুশি দর্শকরা। সুদেবের বাড়ি থেকে লাজু বেরিয়ে যাক এটাই যেন সকলে চেয়েছিল এতদিন। তবে অনেকে আবার সুদেবকেও সমর্থন করেছে। কেউ কেউ আবার অনুভবের সঙ্গে বনলতাকে ভালো মানায় এমনটাও কমেন্ট করে জানিয়েছেন।
