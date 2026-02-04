Edit Profile
    রাস্তায় প্রেমিকের সঙ্গে বনলতাকে দেখে লাজু, তবে কি সব সত্যি জেনে যাবে অনুভব?

    জি বাংলার কোনে দেখা আলো ধারাবাহিকে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে, লাজু পড়াশোনার জন্য শহরে এসেছে। শহরে হোস্টেলে তেমন জায়গা না পাওয়ার জন্য অনুভব তাকে নিয়ে এসেছে বাড়িতে। কিন্তু অনুভবের বাড়িতে লাজুর এই গৃহপ্রবেশ একেবারেই পছন্দ হয়নি বনলতার। 

    Published on: Feb 04, 2026 3:34 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    জি বাংলার ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে, লাজু পড়াশোনার জন্য শহরে এসেছে। শহরে হোস্টেলে তেমন জায়গা না পাওয়ার জন্য অনুভব তাকে নিয়ে এসেছে বাড়িতে। কিন্তু অনুভবের বাড়িতে লাজুর এই গৃহপ্রবেশ একেবারেই পছন্দ হয়নি বনলতার। সকলের সামনে বনলতা তার এবং অনুভবের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা তুলে ধরে।

    অনুভব এবং বনলতার মধ্যে কিছু ঠিক নেই এ কথা জেনে বাড়ির সকলেই ব্যাপারটা ঠিক করতে চায় কিন্তু অনুভব বনলতা থেকে এখনও সময় চেয়ে নেয়। বিয়ের পর থেকেই সে বিশ্বাস করতে পারে না বনলতাকে কারণ অনুভবের মনে হয় বনলতা প্রথম দিন থেকেই তাকে মিথ্যা কথা বলেছে।

    এই সবকিছুর মধ্যেই এবার লাজু কলেজে যাওয়ার সময় বনলতাকে দেখে নেয় তার প্রেমিকের সঙ্গে। অটো থেকে নেমে বনলতার নাম ধরে সে ডাক দেয় কিন্তু বনলতা লাজুর আওয়াজ শুনতে পায় না। বনলতাকে একটি গাড়ি করে বেরিয়ে যেত দেখে লাজু, বাড়িতে এসে সবাইকে সে কথা জানায় সে।

    লাজু বনলতাকে রাস্তায় দেখা হওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেই বনলতা বলে, রাজু ভুল বলছে। কিন্তু অনুভব জানে লাজু কখনো মিথ্যা কথা বলে না তাই সে মনে মনে ঠিক করে নেয় বনলতা কোথায় যায় এবং কি মিথ্যে কথা বলছে সে সেটা প্রমাণ করেই ছাড়বে।

    লাজুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার বনলতা এবং অনুভবের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। অনুভবের সমস্ত সন্দেহ ধীরে ধীরে আরও বেশি শক্তপোক্ত হয় যখন লাজু বনলতাকে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে দেখেছে বলে। বনলতা সত্যি অনুভব কি করে প্রমাণ করবে? সকলের সামনে ধরা পড়ে গেলে বনলতাই বা কি করবে? লাজু ঘোরতর সংসারী হওয়ার পরেও কি অনুভবের ডাকে সাড়া দেবে?

