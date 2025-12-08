Edit Profile
    ফুলশয্যার রাতে বউকে ছেড়ে লাজুকে নিয়ে ব্যস্ত অনুভব, মেনে নিতে পারবে বনলতা?

    এই মুহূর্তেই বেশ টানটান উত্তেজনা চলছে কনে দেখা আলো ধারাবাহিকে। সুদেবকে ফিরে পেয়ে যখন লাজু ভীষণ খুশি ঠিক অন্যদিকে তখন লাজুর প্রেমে পড়ে যায় অনুভব। স্ত্রী বনলতাকে পেয়ে সে একেবারেই সুখী নয়। 

    Published on: Dec 08, 2025 8:30 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    এই মুহূর্তেই বেশ টানটান উত্তেজনা চলছে কনে দেখা আলো ধারাবাহিকে। সুদেবকে ফিরে পেয়ে যখন লাজু ভীষণ খুশি ঠিক অন্যদিকে তখন লাজুর প্রেমে পড়ে যায় অনুভব। স্ত্রী বনলতাকে পেয়ে সে একেবারেই সুখী নয়। মনে মনে সে লাজুকেই ভালোবেসে ফেলে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই বাড়ি থেকে লাজু চলে যাক সেটা একেবারেই মন থেকে মেনে নিতে পারে না অনুভব।

    ফুলশয্যার রাতে বউকে ছেড়ে লাজুকে নিয়ে ব্যস্ত অনুভব
    ফুলশয্যার রাতে বউকে ছেড়ে লাজুকে নিয়ে ব্যস্ত অনুভব

    অন্যদিকে অনুভবের বাড়ির লোক তার ফুলশয্যার তোড়জোড় শুরু করে দেয়। বনলতা ভীষণ খুশি নতুন জীবনে পদার্পণ করতে পেরে। বিয়ে তো হয়েছিল সকলের কিন্তু ফুলশয্যা এখনো হয়নি তাই বাড়ির লোকের উদ্যোগে ফুলশয্যার আয়োজন করা হয়। কিন্তু ফুলশয্যার রাতেই ঘটে যায় একটা বড় অঘটন।

    অনুভব এবং বনলতার মালাবদল দেখার জন্য পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে লাজু, যেটা দেখে ফেলে অনুভবের মা। লাজুকে দেখেই ভীষণভাবে রেগে গিয়ে তিনি অসম্মান করেন লাজুকে। অসম্মানিত হয়ে সেখান থেকে দৌড়ে চলে যায় লাজু। আর ঠিক তখনই সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় সে।

    এদিকে অনুভবের বৌদি লাজুকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে ওঠে। বৌদির চিৎকার শুনেই মালা ফেলে দৌড়ে চলে যায় অনুভব। ছুটে গিয়ে লাজুকে কোলে তুলে নেয় সে। গোটা ঘটনায় চোখের সামনে ঘটে বনলতার। সে কি আন্দাজ করতে পারবে তার স্বামীর এই মন বদলের কথা?

    অন্যদিকে সরল সাদাসিধে সুদেব কিন্তু নিজের স্ত্রীকে কাছে পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছে। লাজুও সুদেবকে ভীষণ ভালোবাসে। কিন্তু অনুভবের প্রতি টানও ধীরে ধীরে লক্ষ্য করে সে। সবমিলিয়ে চারটে জীবন দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত দোলাচলে।

    প্রথম যখন এই ধারাবাহিকটি প্রকাশ্যে এসেছিল তখন অনেকেই ভেবেছিলেন যে ‘লাপাতা লেডিস’ ছবির আদলে হয়তো সিনেমাটি তৈরি হবে তাই তেমন ভাবে জনপ্রিয়তা পাবে না। কিন্তু সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে ধারাবাহিকের গল্প যেভাবে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে তাতে ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না।

