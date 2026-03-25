    উইন্ডোজের হাত ধরে কামব্যাক কনীনিকার, ‘ফুল পিসি’ ছবিতে অভিনেত্রীর লুক এল প্রকাশ্যে

    Mar 25, 2026, 12:35:53 IST
    By Swati Das Banerjee
    আগামী মে মাসে বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা পরিচালিত ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’। উইন্ডোজ প্রোডাকশনের ছবি মানেই এমন একটি গল্প, যা একদম অন্যরকম অনুভূতি দেয় দর্শকদের মনে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই এই প্রোডাকশন হাউসের আগামী ছবি নিয়েও উত্তেজিত দর্শকরা।

    আবারও উইন্ডোজে কনীনিকা

    ইতিমধ্যেই ছবির কাস্ট, ছবি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। একে একে প্রকাশ্যে আসছে কলাকুশলীদের চারিত্রিক লুক। কিছুদিন আগেই অর্জুন চক্রবর্তীর লুক প্রকাশ্যে এসেছিল, যা দেখে বেশ খুশি হয়েছেন দর্শকরা। এবার প্রকাশ্যে এল কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লুক।

    এই প্রথমবার উইন্ডোজ প্রোডাকশনের হাউজের অধীনে কাজ করছেন কনীনিকা তা কিন্তু নয়। এর আগে ‘হামি’, ‘মুখার্জিদার বউ’ এবং ‘কন্ঠ’ ছবিতেও কাজ করেছেন অভিনেত্রী। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই অভিনেত্রীর ওপর ভরসা রাখছেন পরিচালকদ্বয়। নতুন সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে আপ্লুত অভিনেত্রী নিজেও।

    ছবিতে রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে অভিনয় করবেন কনীনিকা। অভিনেত্রী লুক দেখলেই বোঝা যাচ্ছে তিনি কোনও বনেদি বাড়ির বউ। তবে তিনি যে নিজের জীবন নিয়ে একেবারেই খুশি নন সেটা তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। খুব সম্ভবত তিনি নিপীড়িত এবং নির্যাতিত একজন গৃহবধূ, যে চাইলেও নিজের জীবনকে পাল্টাতে পারবে না।

    লম্বা বিরতির পর উইন্ডোজ প্রোডাকশনের অধীনে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার প্রসঙ্গে সংবাদ প্রতিদিনকে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি আগেও অনেক কাজ করেছি শিবু নন্দিতাদির সঙ্গে। সিনেমার দিক থেকে বিচার করলে একটা লম্বা বিরতি কাটিয়ে আবার ওদের হাত ধরে ফিরে আসা। যখন শিবু আমায় ফোন করেছিল তখন আমি বিদেশে। আমার কাছে উইন্ডোজের সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব আশা বড় পাওয়া কারণ ওদের সঙ্গে কাজ করতে আমার খুবই ভালো লাগে।’

    সিনেমা প্রসঙ্গে অভিনেত্রী জানান, ছবিতে তাঁর চরিত্র ছোট কিন্তু তিনি এই চরিত্রে কাজ করার সুযোগ পেয়ে ভীষণ খুশি। একজন শিল্পী হিসাবে তিনি যে সম্মান পেয়েছেন এই প্রোডাকশন হাউজের অধীনে কাজ করে তা সত্যিই প্রশংসনীয় বলেই জানান অভিনেত্রী।

    প্রসঙ্গত, গত নারী দিবসে শিবপ্রসাদ-নন্দিতা একটি ছবি পোস্ট করে সিনেমার গল্পের একটি আভাস দেন। শুধুমাত্র একটি গোয়েন্দা অথবা কমেডি সিনেমা নয়, এই সিনেমাটি হতে চলেছে বর্তমান সমাজের একটা আয়না। এই ছবির মাধ্যমেই নারী পুরুষের মধ্যে তৈরি হওয়া ভেদাভেদের নগ্ন রূপ তুলে ধরবেন পরিচালকরা।

