'ন্যায় তো কোনওদিনই হয় না…', রাহুলের বিচারের আশা কি তাহলে ছেড়ে দিলেন কনীনিকা?
প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল সকলকে কাঁদিয়ে চিরকালের জন্য ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করেছেন রাহুল অরুণাদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২৯ মার্চ তালসারিতে কী ঘটে গেল, তা নিয়ে এখনও সকলে রয়েছেন ধোঁয়াশায়। রাহুলের মৃত্যু এতটাই আকস্মিক যে তা মেনে নিতেই সকলের বেশ কিছুদিন লেগে গিয়েছে।
রাহুলের বিচারের দাবিতে আজ অর্থাৎ ৪ এপ্রিল টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে একটি পথযাত্রার আয়োজন করেছেন টলিউড ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকা। রাহুলের মৃত্যুর বিচারের আশায় যাবতীয় পদক্ষেপও নিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এই বিচার পাওয়া কি এতটাই সহজ? প্রশ্ন তুললেন কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাহুলের মৃত্যুর পর রাত তিন দিন বাড়ি থেকে বের হতে পারেননি কনীনিকা। একদিকে তিনি যেমন নিজেও অসুস্থ ছিলেন তেমন অন্যদিকে রাহুলের মৃত্যুর শোক যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু কাজ থেমে থাকে না। তাই সম্প্রতি অভিনেত্রী আবার ফিরেছেন নিজের কাজে।
রাহুলের মৃত্যুর পর প্রথম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সহশিল্পীর স্মৃতিচারণা করে অভিনেত্রী বলেন, ‘অনেকে অনেক কথা বলছে তবে রাহুলের প্রথম সিনেমা ছিল আমার সঙ্গে। ‘আবার আসব ফিরে’ ছবিতে ও ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিল। ও আমার থেকে দু বছরের ছোট। সেই থেকে আমাদের পরিচয়।’
কনীনিকা বলেন, ‘ও আমার জীবনের এমন অনেক কিছুর সাক্ষী যা হয়তো অন্য কেউ নয়। আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে রয়েছে ও। আমি শুধু এটুকুই বলবো যে আমি ভালো নেই।’
রাহুলের ন্যায় বিচার নিয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘ন্যায় তো কোনওদিনই হয় না। সবাই বলে কলিযুগ চলছে। কোন দিন কোন ন্যায় হতে আমরা দেখেছি? তিলোত্তমা ন্যায় পেয়েছে? কোন দিন কোন ন্যায়ের সম্মুখীন হয়েছি আমরা?’
সবশেষে তিনি বলেন, ‘আমরা সবাই হয়তো দুদিন এটা নিয়ে বলব, আবার নতুন খবর হবে, ভোট হবে, আমরা সব ভুলে যাব। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মেতে থাকব। কিন্তু যে গেল সে চলে গেল। এমনিতেই মাকে হারিয়ে আমি বিপর্যস্ত, তাই এই চলে যাওয়াটা আমি একদম মানতে পারছি না।’
Home/Entertainment/'ন্যায় তো কোনওদিনই হয় না…', রাহুলের বিচারের আশা কি তাহলে ছেড়ে দিলেন কনীনিকা?