'রিজলিউশিন বলে কিছুই হয় না... ', নতুন বছরে শুধুই ভুল সংশোধন করবেন কনীনিকা?
নতুন বছর মানেই নিজেকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা। পুরনো বছরে যা করা সম্ভব হয়নি, সেগুলো নতুন বছরে করার চেষ্টা অথবা পুরনো বছরে যে ভুল হয়েছে তা নতুন বছরে আর না করার চেষ্টা। এক কথায় রিজলিউশন বলতে বোঝানো হয় নিজেকে এমন কিছু প্রমিস করা যা নতুন বছরে আপনাকে আরও ভালো মানুষ করে তুলবে।
কিন্তু নতুন বছরের নতুন রিজলিউশন একেবারেই মানতে চান না কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি কোয়েল মল্লিকের ‘মিতিন মাসি: একটি খুনীর সন্ধানে’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। আদ্যপ্রান্ত একজন ঘরোয়া নারী হিসেবে পরিচিত এই অভিনেত্রী নতুন বছরে নিজেকে নতুন ভাবে পাল্টাতেই একেবারেই নারাজ।
নতুন বছরে তিনি নিজেকে কি প্রতিজ্ঞা করবেন জিজ্ঞাসা করায় কনীনিকা বলেন, ‘এই বয়সে আর নতুন করে রিজলিউশন করা যায় না। ওসব হয়ও না। আমি মানিও না। বরং নতুন বছরে এইটুকু চেষ্টা করব যাতে পুরনো ভুল আর না করি। জীবন যেমন এভাবে তেমনভাবে নিজেকে মানিয়ে চলবো, যেমন পরিস্থিতি আসবে তেমন ভাবেই এগোবো।’
নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা যখন নতুন বছরে নিজেকে নতুন নতুন প্রতিজ্ঞা দিতে ব্যস্ত, তখনই একদম বাস্তব সম্মত কথা বললেন অভিনেত্রী। সত্যিই তো, নতুন বছরের শুরুতে যে প্রমিস করা হয় তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনওটাই হয়তো রাখা হয় না বাহ সম্ভব হয় না। তাই জীবনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলায় হল আসল প্রতিজ্ঞা। নতুন নিজেকে খুঁজে নেওয়ার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।
প্রসঙ্গত, ছোটপর্দা বা বড় পর্দা সর্বত্র তিনি সবসময় ছাপিয়ে গিয়েছেন অন্যদের। নিজের অভিনয় দক্ষতা দ্বারা দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন বারবার। ‘মুখার্জিরদার বউ’ হোক অথবা ‘রাজনীতি’, যে কোনও চরিত্রেই ভীষণভাবে সাবলীল কনীনিকা।
