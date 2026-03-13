Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'আমরা অনেকক্ষণ না খেয়ে ছিলাম...', গ্যাস সংকটের মধ্যে কেমন দিন কাটছে কনীনিকার?

    এই মুহূর্তে গোটা পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, গোটা দেশজুড়ে রয়েছে গ্যাস সংকট। গ্যাস বুকিং করলেও সেটি বাড়িতে আসতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে গ্যাস বুকিং করা যাচ্ছে না কোনভাবেই। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই বিপাকে পড়তে হচ্ছে প্রত্যেককেই।

    Mar 13, 2026, 23:28:21 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গ্যাস সংকটে কেমন দিন কাটছে কনীনিকার?
    এই যুদ্ধ আবহে গ্যাস সংকটের মধ্যে সমস্যায় রয়েছেন অভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বাড়িতে গ্যাস প্রায় শেষ তাই বিকল্প পন্থা হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে কাঠের উনুন এবং ইন্ডাকশন ওভেন। এই কঠিন সময়ে কীভাবে সবকিছু সামাল দিচ্ছেন সেটাই জানালেন সংবাদ মাধ্যমকে।

    কনীনিকা বলেন, ‘আমি বাড়িতে একাই সব সামলাই। সব দিকেই খেয়াল রাখি। কিন্তু গ্যাসের ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে পারিনি কারণ একাই আমাকে সব খেয়াল রাখতে হয়। তবে কেন্দ্রকেও সবটাই দেখতে হচ্ছে, গ্যাস তো উড়োজাহাজ নয় যে উড়ে উড়ে চলে আসবে।’

    অভিনেত্রী বলেন, ‘আমরা জনসাধারণ হিসেবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা কীভাবে সারভাইভ করব। কীভাবে আমরা দিনগুলো কাটাবো সেটা আমাদের ভেবে নিতে হবে। আমার বাড়িতে কিন্তু সিলিন্ডার নেই, লাস্ট সিলিন্ডার চলছে হয়তো দু একদিন চলতে পারে।’

    কনীনিকা বলেন, ‘আমি যেহেতু রান্নাবান্না করি তাই আমার মাথায় রাখতে হবে কীভাবে সবটা ম্যানেজ করব। আমার ইনডাকশান আছে, রাইস কুকার কিনেছি। আমাদের বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে হবে। যদি কাঠের জালে রান্না করতে হয় সেটাও করব।’

    এরপর অভিনেত্রী বলেন, ‘গতকালই আমরা শুটিংয়ের রান্না কাঠের জালে রান্না করেছি। পুরো ইউনিটের রান্না কাঠের জালে হয়েছে। একটু কষ্ট হয়েছে। দুটো রান্না হয়েছে কিন্তু দুটোই কাঠের জালে করেছি। আমরা অনেকক্ষণ না খেয়ে ছিলাম, সাড়ে তিনটার সময় লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে। ঠিক আছে এইটুকু কষ্ট করতেই হবে।’

    News/Entertainment/'আমরা অনেকক্ষণ না খেয়ে ছিলাম...', গ্যাস সংকটের মধ্যে কেমন দিন কাটছে কনীনিকার?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes