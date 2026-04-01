    'তুমি ছাড়া আমার কিচ্ছু নেই...', কাকে নিয়ে এমন কথা লিখলেন কনীনিকা?

    Apr 1, 2026, 15:22:14 IST
    By Swati Das Banerjee
    ঠিক ১ বছর আগে অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল সারা জীবনের জন্য মাকে হারান অভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত্যুর সময় অভিনেত্রীর মা কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স ছিল ৬৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই মায়ের মৃত্যুতে ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন অভিনেত্রী।

    দেখতে দেখতে এক বছর হয়েছে পার। মায়ের মৃত্যুর শোক কিছুটা সামলে উঠলেও আজও সমস্ত স্মৃতি টাটকা অভিনেত্রীর মনে। তাই মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে আবার পুরনো স্মৃতিতে ডুব দিলেন কনীনিকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় মায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে লিখলেন নিজের মনের কথা।

    মায়ের সঙ্গে মিষ্টি একটি ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘তুমি ছিলে, আছো, থাকবে মা। এক মুহূর্ত তুমি ছাড়া আমার কিছু নেই। তুমি ভালোবাসার শুরু আর সবটা তুমি জুড়ে বসে আছো। কোথায় আছো জানি না। খুঁজে পাই না। তবে আয়নায় নিজেকে দেখলে তোমায় দেখতে পাই। আজ আমি যা, সেটা সম্পূর্ণ তোমার সৃষ্টি। তোমার রানাই।’

    খুব স্বাভাবিকভাবেই মায়েদের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক চিরকালই মধুর হয়ে থাকে। যদিও বাবার সঙ্গে মেয়েদের টান কিছুটা বেশি থাকে কিন্তু একটা সময়ের পর মা হয়ে ওঠে বেস্ট ফ্রেন্ড। আজ কনীনিকা নিজেও একজন মেয়ের মা, তাই মা এবং মেয়ের এই সমীকরণ তিনি আরও বেশি বুঝতে পারেন কন্যা সন্তানের মা হওয়ার পর।

    প্রসঙ্গত, বেশ কিছু সময় বিরতির পর আবার শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা পরিচালিত ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় ফিরে আসতে চলেছেন অভিনেত্রী। খুব সম্প্রতি কনীনিকা অভিনীত চরিত্রের লুক প্রকাশ্যে এসেছে।

    ছবিতে রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে অভিনয় করবেন কনীনিকা। অভিনেত্রী লুক দেখলেই বোঝা যাচ্ছে তিনি কোনও বনেদি বাড়ির বউ। তবে তিনি যে নিজের জীবন নিয়ে একেবারেই খুশি নন সেটা তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। খুব সম্ভবত তিনি নিপীড়িত এবং নির্যাতিত একজন গৃহবধূ, যে চাইলেও নিজের জীবনকে পাল্টাতে পারবে না।

